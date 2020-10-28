Синоптики попереджають, що в Україну йде похолодання. Зокрема, листопад буде дощовим та похмурим. Крім цього, під час останнього місяця осені варто чекати снігу.

У листопаді буде багато опадів

У листопаді прогнозують багато дощів. Перші опади накриють Україну вже на початку місяця. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

До теми В Україну йде сильне похолодання й дощі: прогноз

Загальна кількість опадів за місяць становитиме приблизно 37 – 65 міліметрів. Найбільше дощитиме на Закарпатті, тут варто очікувати до 110 міліметрів опадів.

Синоптики прогнозують морози

На початку листопада середня температура повітря становитиме +9...+11 градусів. Однак згодом вона опускатиметься все нижче. Синоптики запевняють, що морози можуть бути не тільки вночі, а й вдень.

Де буде найтепліше

Найвищу температуру повітря прогнозують, як завжди, у південних областях та в Криму. Щоправда, в Центрі, а також у Чернівецькій області також буде доволі тепло.

Температура повітря у цих регіонах інколи сягатиме +16...+24 градуси. Хоча морозів також варто чекати й тут.

Де буде найхолодніше

Про значне похолодання попереджають жителів Півночі, Сходу, Дніпропетровської та Запорізької областей. Температура повітря на цій території може опуститись навіть до -15...-24 градусів.