Похолодання та дощі: прогноз погоди на листопад й осінь загалом
Синоптики попереджають, що в Україну йде похолодання. Зокрема, листопад буде дощовим та похмурим. Крім цього, під час останнього місяця осені варто чекати снігу.
У листопаді буде багато опадів
У листопаді прогнозують багато дощів. Перші опади накриють Україну вже на початку місяця. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
До теми В Україну йде сильне похолодання й дощі: прогноз
Загальна кількість опадів за місяць становитиме приблизно 37 – 65 міліметрів. Найбільше дощитиме на Закарпатті, тут варто очікувати до 110 міліметрів опадів.
Синоптики прогнозують морози
На початку листопада середня температура повітря становитиме +9...+11 градусів. Однак згодом вона опускатиметься все нижче. Синоптики запевняють, що морози можуть бути не тільки вночі, а й вдень.
Де буде найтепліше
Найвищу температуру повітря прогнозують, як завжди, у південних областях та в Криму. Щоправда, в Центрі, а також у Чернівецькій області також буде доволі тепло.
Температура повітря у цих регіонах інколи сягатиме +16...+24 градуси. Хоча морозів також варто чекати й тут.
Де буде найхолодніше
Про значне похолодання попереджають жителів Півночі, Сходу, Дніпропетровської та Запорізької областей. Температура повітря на цій території може опуститись навіть до -15...-24 градусів.