Середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. У вересні ця цифра була на 1,5% меншою – 11 998 гривень.

Не зважаючи на кризу, зростання зарплат триває. Це засвідчують дані статистики, яку оприлюднила Державна служба статистики, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше Мінімальна зарплата у 2021: розмір та наслідки підвищення

Дані Держстату з урахуванням інфляції

З жовтня 2019 року по жовтень 2020 року зарплата українців зросла: реальна – на 10,6%, номінальна – на 13,5%.

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві – 17 494 гривень, найнижча – у Чернівецькій області , вона склала 9 926 гривень.

нарахована – 17 494 гривень, , вона склала 9 926 гривень. У більшості областей розмір зарплати перебуває в межах від 10 000 до 11 000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері фінансів та страхової діяльності – 20 511 гривень, найнижчу (6 960 гривень) – у галузі харчування. Цікаво, що в цій сфері зарплати за місяць зросли на 6,1%.