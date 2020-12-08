Рекордна сума: скільки коштує військове обладнання, яке США надали Україні у 2020 році
Україна в 2020 році отримала від Сполучених Штатів військове обладнання вартістю понад 500 мільйонів доларів. Це найвищий показник за всю історію.
Про ціну військового обладнання, отриманого Україною, повідомляє Агентство з оборонного співробітництва і безпеки США, пише "Голос Америки".
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У 2020 році українська сторона отримала від Сполучених Штатів військове обладнання на 510 мільйонів доларів,
– йдеться у повідомленні.
До слова, цей показник є найвищим за всю історію співпраці країн.
Скільки коштувало військове обладнання, яке Україна отримувала раніше
- у 2019 році надійшло американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів;
- у 2018 році – 250,7 мільйона доларів;
- а в 2017 році – на 207,7 мільйона доларів.
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