Україна в 2020 році отримала від Сполучених Штатів військове обладнання вартістю понад 500 мільйонів доларів. Це найвищий показник за всю історію.

Про ціну військового обладнання, отриманого Україною, повідомляє Агентство з оборонного співробітництва і безпеки США, пише "Голос Америки".

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У 2020 році українська сторона отримала від Сполучених Штатів військове обладнання на 510 мільйонів доларів,

– йдеться у повідомленні.

До слова, цей показник є найвищим за всю історію співпраці країн.

Скільки коштувало військове обладнання, яке Україна отримувала раніше

у 2019 році надійшло американське військове обладнання на суму 272,4 мільйона доларів;

у 2018 році – 250,7 мільйона доларів;

а в 2017 році – на 207,7 мільйона доларів.

Зверніть увагу! У 2020 році сума поставок Литві становила більш ніж 136,5 мільйонів доларів, Латвії – приблизно 38,2 мільйона доларів, а Естонії тільки 610,3 тисячі доларів.