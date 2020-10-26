Від початку 2020 року декретні виплати зросли на 14,5%: скільки вони сьогодні становлять
Станом на жовтень 2020 року виплати за декретну відпустку становлять 280 гривень за кожен її день. Загалом від початку руку сума цих виплат зросла на 14,5%.
Про стан з соціальними виплатами за декретні відпустки в Україні розповів Фонд соціального страхування.
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Нині середній розмір виплат за відпустку через вагітність чи пологи становить 280 гривень. У загальних випадках період такої відпустки триває 126 календарних днів або 4 місяці.
Таким чином за увесь період декрету соціальна виплата досягає розміру 35 тисяч 280 гривень. Це виходить 8 тисяч 820 гривень за місяць.
Коротко про виплати декретних
- Загалом за перші 9 місяців 2020 року Фонд соцстрахування виділив на декретні відпускні 3,9 мільярда гривень.
- За поданими заявами Фонд виплатив усі декретні до 21 жовтня включно. 22 жовтня на це виділили 22 мільйони 880 тисяч гривень.
Для отримання допомоги по вагітності й пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше як через 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки через вагітність і пологи,
– наголосили у Фонді.