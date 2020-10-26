Станом на жовтень 2020 року виплати за декретну відпустку становлять 280 гривень за кожен її день. Загалом від початку руку сума цих виплат зросла на 14,5%.

Про стан з соціальними виплатами за декретні відпустки в Україні розповів Фонд соціального страхування.

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Нині середній розмір виплат за відпустку через вагітність чи пологи становить 280 гривень. У загальних випадках період такої відпустки триває 126 календарних днів або 4 місяці.

Таким чином за увесь період декрету соціальна виплата досягає розміру 35 тисяч 280 гривень. Це виходить 8 тисяч 820 гривень за місяць.

Коротко про виплати декретних

Загалом за перші 9 місяців 2020 року Фонд соцстрахування виділив на декретні відпускні 3,9 мільярда гривень.

За поданими заявами Фонд виплатив усі декретні до 21 жовтня включно. 22 жовтня на це виділили 22 мільйони 880 тисяч гривень.

Для отримання допомоги по вагітності й пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше як через 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки через вагітність і пологи,

– наголосили у Фонді.