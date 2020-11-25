Рейтинг країн з найвищою смертністю від тероризму: яке місце посідає Україна
У світі відбувається загальне зниження глобального впливу тероризму. Однак він залишається серйозною загрозою. Зокрема, у країнах Заходу наразі фіксують найвищий з 1970-х років рівень смертності внаслідок терористичних актів.
З 2014 року кількість смертей, спричинених тероризмом, скоротилося на 59%. Про це свідчать дані глобального індексу тероризму (GTI), інформує Politico.
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Незважаючи на загальне зниження глобального впливу тероризму, він залишається значною і серйозною загрозою в багатьох країнах,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, у Західній Європі, Північній Америці та Океанії за останні 50 років кількість смертей внаслідок тероризму зросла на 250%.
Що ще показали дані GTI
- У майбутньому негативна тенденція може продовжуватися через політичну нестабільність, яку спричинила пандемія коронавірусу.
- 96% смертей припадає на "гарячі" точки. Зокрема, Афганістан, Сирію та країни Африки, зокрема Нігерію і Сомалі.
- Через пандемію COVID-19 фінансування антитерористичних операцій суттєво скоротили. Це може суттєво ускладнити ситуацію.
- Перше місце за кількістю смертей від тероризму посідає Афганістан; США – 29-те місце; Британія – 30-те місце; Україна – 36-те місце.
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