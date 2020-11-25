У світі відбувається загальне зниження глобального впливу тероризму. Однак він залишається серйозною загрозою. Зокрема, у країнах Заходу наразі фіксують найвищий з 1970-х років рівень смертності внаслідок терористичних актів.

З 2014 року кількість смертей, спричинених тероризмом, скоротилося на 59%. Про це свідчать дані глобального індексу тероризму (GTI), інформує Politico.

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Незважаючи на загальне зниження глобального впливу тероризму, він залишається значною і серйозною загрозою в багатьох країнах,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, у Західній Європі, Північній Америці та Океанії за останні 50 років кількість смертей внаслідок тероризму зросла на 250%.

Що ще показали дані GTI