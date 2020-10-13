У другому кварталі 2020 року український паспорт опинився на 41-му місті за престижністю у світі. Це прогрес, адже на початку року він посідав лише 43-тю позицію.

Наразі паспорт України дозволяє у безвізовому режимі відвідувати 129 напрямків. Про це свідчать дані Індексу паспортів компанії Henley & Partners.

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Своє 41-е місце Україна розділяє з Нікарагуа і Венесуелою.

Зауважимо, у рейтингу паспортів Україна є лідером серед колишніх країн СРСР, які не входять до ЄС. Раніше Україна вже займала 41-у позицію, однак у 2019 році опустилася на дві позиції.

Які країни очолюють рейтинг

1 місце – Японія;

2 місце – Сінгапур;

3 місце – Південна Корея та Німеччина;

4 місце – Фінляндія, Італія, Люксембург, Іспанія;

5 місце – Австрія, Данія;

6 місце – Франція, Нідерланди, Ірландія, Португалія, Швеція;

7 місце – Бельгія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Велика Британія, США;

8 місце – Австралія, Чехія, Греція, Мальта;

9 місце – Канада;

10 місце – Угорщина.

На останньому місці опинився Афганістан. Він посідає 106-ту позицію у рейтингу.

Безвізу України з ЄС ніщо не загрожує

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що безвізу України та Євросоюзу ніщо не загрожує. Раніше Європарламент погрожував, що через провал антикорупційної реформи скасують безвіз для українських олігархів та деяких політиків.

Зверніть увагу! Індекс паспортів компанії Henley & Partners визначає рейтинг країни за кількістю країн, куди їхні громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз.