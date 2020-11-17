Вже за 1,5 місяці до кінця 2020 року в Кабміні почали думати, чим латати діри в бюджеті. Щоб покрити річні витрати, не вистачає рекордних майже 300 мільярдів гривень.

Наступного року дефіцит – ще 270 мільярдів гривень. Кожна п'ята гривня, яку уряд планує витратити у 2021 році, буде позичена в борг. Більше про це розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.

Зверніть увагу Жахливе управління бюджетом-2021: чи можна ще виправити ситуацію?

Реальний дефіцит бюджету

Економічні експерти вважають, що реальний дефіцит бюджету – ще більший, а шанси перекрити діри – практично відсутні.

Цього року дефіцит бюджету – 298 мільярдів. За 10 місяців Мінфін зумів покрити лише 110 мільярдів. Ще приблизно 180 з копійками мільярдів треба знайти додатково,

– наголосив інвестиційний банкір Тарас Козак.

КСУ – перешкода до МВФ

Ще в травні Міжнародний валютний фонд перейшов на звужену програму кредитування України, через безпрецедентну невизначеність економічних і фінансових перспектив. Тепер контрольним пострілом у сподівання вчасно отримати другий транш став конституційний локдаун – скасування Конституційним Судом відповідальності за незаконне збагачення.

Нагадаємо! КСУ 27 жовтня вніс зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, скасував покарання за брехню чиновників у деклараціях. Більше новин про скандальне рішення та його наслідки читайте тут.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що скасування подібних рішень КСУ підриває будь-яку взаємодію з МВФ. Це означає відмову від виконання постфактом тих зобов'язань, які Україна виконала вже раніше й отримала за них гроші. Відповідно після цього будь-яке нове фінансування не надається.

Безконтрольний друк грошей

Грошей на бюджетні виплати вже не вистачає. Джерела дешевих ресурсів для України закриті, тож уряд буде змушений різати по живому. І може спокуситись тим, щоб запустити друкарський верстат.

Я думаю, що уряд точно піде на скорочення витрат. Є дійсно велика проблема – де запозичити до 100 мільярдів гривень,

– запевнив фінансист Сергій Фурса.

Друкарський верстат легко запустити й дуже важко вимкнути. Це однозначно спричинить:

зростання цін;

девальвацію національної валюти.

Крім того, уряд спробує продати державні облігації, хоча за нинішніх умов вони нікому не цікаві.



В Кабміні думають, де взяти 100 мільярдів гривень / Фото Getty Images

Тиск на Нацбанк

За словами Вишлінського, на Національний банк здійснюватимуть тиск. Це робитимуть для того, щоб видавати рефінансування банкам та щоб купували державні облігації в гривнях.

Актуально У Раді підготували "банківський" законопроєкт в рамках співпраці з МВФ: що відомо

"Це призведе вже наступного року до інфляційних наслідків", – додав експерт.

Що буде в наступному році

Єдиним виходом із патової ситуації та економічної кризи, яка насувається, фінансові аналітики називають швидке вирішення конституційної кризи. Це відкриє шлях до поновлення перемовин з МВФ.

Часу на розв'язання цих питань лишилось зовсім мало. А в наступному році Україну чекають надзвичайно великі виплати – понад 5 мільярдів гривень лише за зовнішніми зобов’язаннями. Ось тоді загроза дефолту може стати взагалі неминучою.

Як Кабмін залатає дірки в кошторисі: дивіться сюжет 24 каналу