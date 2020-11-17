Фінансова пастка: яке рішення відкриє шлях Україні до поновлення перемовин з МВФ
Вже за 1,5 місяці до кінця 2020 року в Кабміні почали думати, чим латати діри в бюджеті. Щоб покрити річні витрати, не вистачає рекордних майже 300 мільярдів гривень.
Наступного року дефіцит – ще 270 мільярдів гривень. Кожна п'ята гривня, яку уряд планує витратити у 2021 році, буде позичена в борг. Більше про це розповіли в сюжеті журналісти 24 каналу.
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Реальний дефіцит бюджету
Економічні експерти вважають, що реальний дефіцит бюджету – ще більший, а шанси перекрити діри – практично відсутні.
Цього року дефіцит бюджету – 298 мільярдів. За 10 місяців Мінфін зумів покрити лише 110 мільярдів. Ще приблизно 180 з копійками мільярдів треба знайти додатково,
– наголосив інвестиційний банкір Тарас Козак.
КСУ – перешкода до МВФ
Ще в травні Міжнародний валютний фонд перейшов на звужену програму кредитування України, через безпрецедентну невизначеність економічних і фінансових перспектив. Тепер контрольним пострілом у сподівання вчасно отримати другий транш став конституційний локдаун – скасування Конституційним Судом відповідальності за незаконне збагачення.
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що скасування подібних рішень КСУ підриває будь-яку взаємодію з МВФ. Це означає відмову від виконання постфактом тих зобов'язань, які Україна виконала вже раніше й отримала за них гроші. Відповідно після цього будь-яке нове фінансування не надається.
Безконтрольний друк грошей
Грошей на бюджетні виплати вже не вистачає. Джерела дешевих ресурсів для України закриті, тож уряд буде змушений різати по живому. І може спокуситись тим, щоб запустити друкарський верстат.
Я думаю, що уряд точно піде на скорочення витрат. Є дійсно велика проблема – де запозичити до 100 мільярдів гривень,
– запевнив фінансист Сергій Фурса.
Друкарський верстат легко запустити й дуже важко вимкнути. Це однозначно спричинить:
- зростання цін;
- девальвацію національної валюти.
Крім того, уряд спробує продати державні облігації, хоча за нинішніх умов вони нікому не цікаві.
В Кабміні думають, де взяти 100 мільярдів гривень / Фото Getty Images
Тиск на Нацбанк
За словами Вишлінського, на Національний банк здійснюватимуть тиск. Це робитимуть для того, щоб видавати рефінансування банкам та щоб купували державні облігації в гривнях.
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"Це призведе вже наступного року до інфляційних наслідків", – додав експерт.
Що буде в наступному році
Єдиним виходом із патової ситуації та економічної кризи, яка насувається, фінансові аналітики називають швидке вирішення конституційної кризи. Це відкриє шлях до поновлення перемовин з МВФ.
Часу на розв'язання цих питань лишилось зовсім мало. А в наступному році Україну чекають надзвичайно великі виплати – понад 5 мільярдів гривень лише за зовнішніми зобов’язаннями. Ось тоді загроза дефолту може стати взагалі неминучою.
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