Coca-Cola, Roshen і PepsiCo: рейтинг брендів, які найбільше забруднюють Україну пластиком
До найбільших забруднювачів пластиком в Україні потрапило 3 компанії. Це зокрема The Coca-Cola Company, PepsiCo та Roshen.
Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковим упакуванням від товарів різних брендів у 55 країнах світу. Вони оприлюднили звіт бренд-аудиту.
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Як відбувалась акція в Україні
В Україні акцію Break Free from Plastic координували:
- ГО Zero Waste Society;
- Zero Waste Alliance Ukraine.
Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст. Також вони визначили, якому бренду вони належать.
Хто в антирейтингу
Найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:
► Coca-Cola (11,94%);
► Roshen (8,65%);
► PepsiCo (7,9%).
Також до списку внесли Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, "Оболонь", "Молочний Альянс".
Вимоги до компаній
Серед вимог українських активістів та членів всесвітнього руху до зазначених компаній є:
- розкрити, скільки одноразового пластику вони використовують;
- встановити чіткі, вимірювані цілі щодо зменшення кількості виробів з одноразового пластику;
- змінити свої системи доставки продуктів, щоб вийти із залежності від одноразового пластику (перейти до систем депозитно-поворотної тари).
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