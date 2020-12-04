До найбільших забруднювачів пластиком в Україні потрапило 3 компанії. Це зокрема The Coca-Cola Company, PepsiCo та Roshen.

Міжнародний рух Break Free from Plastic збирає дані про забруднення пластиковим упакуванням від товарів різних брендів у 55 країнах світу. Вони оприлюднили звіт бренд-аудиту.

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Як відбувалась акція в Україні

В Україні акцію Break Free from Plastic координували:

ГО Zero Waste Society;

Zero Waste Alliance Ukraine.

Під час аудиту активісти зібрали 1013 одиниць відходів на вулицях 14 українських міст. Також вони визначили, якому бренду вони належать.

Хто в антирейтингу

Найбільшими забруднювачами пластиком в Україні стали компанії:

► Coca-Cola (11,94%);

► Roshen (8,65%);

► PepsiCo (7,9%).

Зазначимо! The Coca-Cola Company, PepsiCo та Nestlé визнано найбільшими забруднювачами у світі пластиком третій рік поспіль.

Також до списку внесли Carlsberg, АТБ, IDS Borjomi GROUP, Nestle, Phillip Morris, "Оболонь", "Молочний Альянс".

Вимоги до компаній

Серед вимог українських активістів та членів всесвітнього руху до зазначених компаній є: