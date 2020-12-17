Топ-тем, які претендували на перше місце у цьому випуску, було більш ніж достатньо. Та все ж перевагу вирішили віддати новорічному скандалу, адже уявити собі світ, де навколо головної ялинки не розгорілася б дискусія – просто не можливо. Цьогоріч скандальними стали одразу 2 новорічні ялинки.

Якщо першу, що у Рівному, зрубали на цвинтарі, а потім привезли у центр міста, то київську критикували за капелюх. Детальніше – читайте у блозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Після гучного скандалу у Києві організатори таки здалися – пообіцяли замінити відьомський атрибут на звичну нам вифлеємську зірку. Тож вже 19 грудня про це ніхто і не згадає. Ну що тут скажеш, не вийшло у нас сюжету з "Гаррі Поттера" розвернути. Не готові ми ще до таких кардинальних дій.

А може цим дивним виглядом ялинки влада традиційно хоче відвернути нашу увагу від чогось важливого? Не вийде! Бо ми завжди на сторожі.



Скандальний капелюх на ялинці у Києві / Фото apnews

До речі про важливе.

Третякова взялася за боржників

Верховній Раді пропонують проголосувати законопроєкт, у якому боржників за комірне пропонують карати по-новому. Відповідний закон подала пані Галина Третякова. Так, та сама, що говорила про дітей низької якості та про те, що хоче подивитися в очі ФОПам, які сплатили по 8 тисяч гривень податків.

Довідка. У червні 2020 року "слуга народу" Галина Третьякова заявила, що у сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти " дуже низької якості". Така заява спричинила скандал у суспільстві.

Так от, тепер ця сама пані Галина, яка минулого тижня ухвалювала компенсації бізнесу, взялася за боржників. Вона запропонувала такий механізм: усіх, хто рік не сплачує за комунальні послуги, каратимуть штрафом у розмірі 20% від суми боргу. Тобто, якщо ви винні комунальним структурам 20 тисяч гривень, то віддасте, згідно з новим законом, вже 24 тисячі. Відповідно, якщо за комірне не платили 2 роки – штраф буде 30%. Від 3 років – 50%.



Галина Третьякова / Фото focus.ua

Ні, ви не подумайте, я абсолютно нікого не захищаю. За рахунками треба платити. Крапка. Просто, враховуючи, що країна вже 9 місяців живе у карантині, то передбачаю, що і борги за комуналку за цей час дещо збільшилися, принаймні безробітних точно стало більше.

На початок карантину у нас було 361 тисяча безробітних, сьогодні – 420 тисяч зареєстрованих безробітних.

І це лише офіційна статистика. Всі ми пам'ятаємо історію з бабусею, якій пропонували сплатити за комуналку собакою.

Довідка. "Слуга народу" Євгеній Брагар у лютому 2020 року запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.

А тепер на місці таких бабусь опинились сотні тисяч молодих українців, які змушені були закрити бізнес і яких звільнили, бо компанії перестали приносити дохід. І які тепер не мають чим платити.

Є люди, які між оплатою тепла та їжею обирають 2 варіант. А тепер уявіть, усім їм дадуть місяць, щоби підписати договір про реструктуризацію боргу. Ви вже уявили собі ці черги у часи карантину, коли треба обмежити контакти? Бо у разі, якщо вони цього не зроблять, то виконавець комунальної послуги піде в суд і вже в судовому порядку стягне те, що йому належить. І далі все так, як я розповіла раніше 20, 30 та 50% до боргу.

Окрім того, згідно з цим законом, боржники по комуналці не зможуть виїжджати за кордон, тобто про заробітки можете і не мріяти. Щоправда, варто визнати, що це поки пропозиції, але потім не говоріть, що я вас не попереджала.

Нардепи "для добра"

Ну а поки для того, щоб "вчиняти добро" прийшли 67 нових депутатів. Ви скажете, що ми ж за них не голосували, а я вам більше скажу – за них взагалі ніхто не голосував. Але що поробиш, якщо вони прагнуть допомагати народу жити краще.

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І у цьому прагненні їх не зупинити, тож тепер вони отримають свої мандати та осядуть у місцевих та районних радах, щоб за країну думати. Найбільше таких щасливих квитків витягли кандидати від ОПЗЖ, "Наш Край", "Слуга народу" та "Опозиційний блок". Перераховувати прізвищ не буду.

Відчуваю що у повітрі зависло питання: А що так можна було? Так! Ба більше, свої мандати вони отримали абсолютно законно.

Кандидатам, за яких ніхто не проголосував, допомогло те, що вони балотувалися від прохідних партій і були включені до прохідної частини партійних списків. А рекордсменом є Сіверодонецька міська рада – 20 з 54 новообраних депутатів, які не отримали жодного голосу виборців. От вам і нова виборча система.

Цікаво, що серед цих 67 так званих нульових депутатів – 11 в анкетах написали, що безробітні. А я нагадаю, що робота місцевого депутата також неоплачувана, тож постає питання – "що мотивує громадян 5 років безплатно працювати на громаду?". Та питання, здається, риторичне.

Перегляд "полунички" в університеті

Що, втомила вас трохи? Зараз усі розслабимося. Як? За японською методикою, за переглядом "полунички". Бо порнографію вважають частиною методу навчання. Приніс її на онлайн-заняття викладач Дмитро Зербіно. Назвав методику "релаксуючою" і заявив, що подібне використовують давно у Японії.

Просто нагадаю, що його студентам не має 18 років. А це означає, що поширення подібних матеріалів карається законом.

Утім, як виявилося, історія не нова. За повідомленням, однієї із студенток, Дмитро Зербіно протягом кількох років, надсилає студентам тестування. За правильну відповідь їм відкривається картинка інтимного характеру. А на прохання студентів взагалі не показувати їм ніякі зображення під час тестування Зербіно заявив, що це суперечить його методиці викладання.

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12 Pro Max за бюджетні кошти

Отак виявляється. Все в цьому житті має приносити задоволення, навіть контрольна робота. А якщо тривоги не можна залагодити "полуничкою", то завжди можна купити собі новенький айфон 12 Pro Max за бюджетні кошти. Принаймні так зробив директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Головко Анатолій.

Він просто замовив через тендер смартфон за 47 999 гривень. В інституті ніхто не може логічно пояснити навіщо за бюджетні кошти була куплена така дорога "іграшка". А от пан Анатолій, я впевнена, що може.

По-перше, йому повернули старий, давно відомий дизайн 5 айфону, за яким всі скучили.

По-друге, там нова, ще краща камера, щоб фоткати ті всі мікроорганізми.

По-третє, коли руки трохи трясуться, то телефон все чітко фокусує.

Що не зрозуміло? Логіку включіть! На крайній випадок, треба ж дружині щось під ялинку покласти. А ви тепер розповіли – і ніякого сюрпризу не вийде. Доведеться ще й автомобіль купувати тепер, а бюджет – не гумовий.