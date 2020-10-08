Деякі країни продовжують заявляти, що готові виступити на підтримку санкцій проти Російської Федерації. Вони зроблять це у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили, що країна поділяє позицію Франції та Німеччини. Ці держави вже запропонували партнерам у Європейському Союзі ввести санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у твітері.

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Позиція Нідерландів

За словами Стефа Блока, Нідерланди підтримають заклик до санкцій вже на наступному засіданні Європейської ради.

Ми поділяємо висновок Німеччині і Франції, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії,

– зазначив міністр.

Також він наголосив на тому, що неприпустимо використовувати хімічну зброю.

We share the conclusion of & that there is no other plausible explanation for #Navalny’s poisoning than Russian involvement & responsibility. At the next EU-Council we will therefore support the call for sanctions. 2/2@MinBijleveld — Stef Blok (@ministerBlok) October 7, 2020

Позиція Великобританії

Великобританія теж готується ввести санкції проти Росії через отруєння опозиціонера. Британська влада впевнена у причетності росіян до інциденту. Про це повідомили у заяві міністерства закордонних справ Великобританії.

Ми співпрацюватимемо з нашими міжнародними партнерами щодо висування санкцій проти російських чиновників та інших осіб, яких вважають винними у цьому злочині. А також проти тих, хто бере участь у розробці програми хімічної зброї "Новачок",

– зазначили у заяві.

Також британський уряд ствердив, що Великобританія продовжуватиме співпрацювати з усіма міжнародними партнерами, аби притягнути Росію до відповідальності.

Німеччина закликає Москву оприлюднити інформацію щодо отруєння Олексія Навального. Якщо ж Росія на цей крок не погодиться, то цілком ймовірно на неї чекають санкції. Детальніше читайте у матеріалі: Правда або санкції: Німеччина вимагає від Росії інформацію про отруєння Навального