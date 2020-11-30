З початку пандемії коронавірусу Україна та інші держави то відкривали, то знову закривали свої кордони для іноземців, зокрема для туристів. Це залежить не стільки від ситуації в іноземній країні, скільки від темпів поширення хвороби в Україні. Які країни відкриті для українців у грудні 2020 року – читайте в матеріалі 24 каналу.

Станом на початок грудня до країн Євросоюзу можуть в’їжджати дипломати та українці з робочими візами або посвідками на проживання. Які правила в’їзду для українців до інших країн – читайте на сайті 24 каналу. Дані – з сайту tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Які країни відкриті для українців у грудні

Мексика

В’їзд для українців у Мексику дозволений. Проте там діє посилений міграційний контроль. Тобто остаточне рішення про в’їзд до Мексики – компетенція тамтешніх імміграційних та санітарних служб у пункті в’їзду до цієї країни.

Єгипет

В’їзд для українців до Єгипту дозволений. Умови – всі українці віком від 6 років повинні мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття, що відповідатиме таким вимогам. Сертифікат має бути арабською або англійською мовами.

Українці, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть зі собою сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту, зможуть здати ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в ці 4 аеропорти. Вартість ПЛР-тесту – 30 доларів.

Албанія

В’їзд для українців до Албанії дозволений. Не передбачено карантинних заходів при в’їзді.

Антигуа і Барбуда

В’їзд для українців до Антигуа і Барбуда дозволений. При цьому пасажири, які прибувають літаками, мають надати документи про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 7 днів до приїзду. У публічних місцях обов’язково носити маски.

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Афганістан

В’їзд для українців до Афганістану дозволений.

Багамські острови

В’їзд для українців на Багамські острови дозволений. Усі пасажири до прильоту мають отримати відповідний дозвіл за таким веб-посиланням https://travel.gov.bs.

По прибуттю необхідно подати результати тесту на відсутність коронавірусу, зробленого упродовж останніх 10 днів.



Українцям дозволено подорожувати на Багами / Фото turnavigator.com.ua

Бахрейн

В’їзд громадянам України до Бахрейну дозволений за певних умов. Потрібен тест на коронавірус за власний рахунок по прильоту, а також повторний тест на 10-ий день після прибуття в Бахрейн.

Беліз

В’їзд громадянам України до Беліза дозволений за певних умов. Всі, хто в’їжджає до країни, повинні перед поїздкою завантажити додаток Belize Health Travel за адресою https://www.covid19.bz/travel-health-app/. У додатку треба надати необхідну інформацію, яку вимагають для в’їзду в країну, щонайбільше за 72 години до дати в’їзду в Беліз. Після цього сформується QR-код, який треба показати під час прибуття.

ПЛР-тест після прибуття у країну повинні пройти всі, хто в’їжджають у країну без медичної довідки з негативним результатом ПЛР-тесту, виданим щонайбільше за 72 години до вильоту. Пасажири підлягають медичному обстеженню. Окрім того, пасажири, які подорожують як туристи, повинні мати підтвердження бронювання затвердженого готелю.

Бенін

В’їзд українцям до Беніна дозволений. Проте після прибуття у країну пасажири повинні за власний кошт пройти ПЛР-тест. До прибуття у країну треба заповнити Form за посиланням https://centresurveillancesanitaire.com.

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Болівія

В’їзд українцям до Болівії дозволений. Проте перед посадкою на літак треба надати чинний сертифікат тесту на COVID-19, зробленого не пізніше ніж за 7 діб до перетину кордону.

Болгарія

Українцям дозволено в’їжджати в Болгарію за при наявності довідки про негативний ПЛР-тест. Він має бути зроблений за 72 години до перетину кордону. В документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з закордонним паспортом громадянина України, дані про лабораторію, що провела дослідження, а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

Буркіна-Фасо

При в’їзді в Буркіна-Фасо громадяни України мають надати негативний ПЛР-тест. Довідку про тест можна привезти з собою або пройти тест за власний рахунок після прибуття до Буркіна-Фасо. При виїзді з країни теж необхідний тест.

Бурунді

Українцям дозволено в’їжджати в Бурунді. При в’їзді та виїзді потрібен негативний тест на COVID-19, зроблений не більше як за 72 години до перетину кордону.

Всі хто прибувають до міжнародного аеропорту Melchior Ndadaye International Airport, проходять обов’язковий скрінінг та повинні пройти в готелі триденний карантин. Українці самі повинні сплатити вартість тесту та готелю.

Вірменія

В’їзд українцям до Вірменії дозволений, але є низка умов. Потрібно в пункті перетину держкордону Вірменії надати негативний результат ПЛР-тесту, отриманого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Потрібно також пройти ПЛР-тестування в пунктах відбору проб в аеропорту або пункті перетину сухопутного кордону.

Обов’язкова самоізоляція до отримання негативного результату ПЛР-дослідження.

Велика Британія

Немає заборони на в’їзд та виїзд українців до Великої Британії. Проте нагадаємо, що українцям для в’їзду до Британії необхідні візи.

Потрібна самоізоляція до 14 днів для тих, хто перетинає кордон. Також треба заповнити онлайн-форму контактних даних перед приїздом до Британії.



Немає заборони на в’їзд та виїзд українців до Великої Британії / Фото geografiamozil2.jimdofree.com

Гаїті

В’їзд українцям до Гаїті дозволений. Всіх, хто прибуває, перевіряють на наявність ознак респіраторних захворювань.

Гайана

В’їзд українцям до Гайани дозволений. Але потрібно подати результати свого негативного ПЛР-тесту англійською мовою. Тест треба зробити протягом 7 днів до запланованого рейсу.

Гамбія

В’їзд українцям до Гамбії дозволений. Треба мати довідку (сертифікат) з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого у країні відправлення. Тест має бути зроблений не більше ніж за 72 години до відправлення.

Гана

В’їзд українцям до Гани дозволений. Треба мати медичну довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, виданого не пізніше ніж за 72 години з країни відправлення до прибуття. Також пасажири повинні перед відправленням заповнити Port Health Declaration Form за посиланням https://www.ghs-hdf.org/hdf/.

Необхідний також ПЛР-тест після прибуття за свій рахунок.

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Гватемала

В’їзд українцям до Гватемали дозволений. Потрібен негативний ПЛР-тест, виданий щонайбільше за 72 годин до прибуття. У разі відсутності сертифікату, потрібно пройти 14-тиденний карантин.

Треба також заповнити форму Pase de Salud до вильоту в Гватемалу. Після цього буде сформовано QR-код, який необхідно пред’явити під час прибуття. Форму можна заповнити за посиланням https://servicios.igm.gob.gt/pasedesalud/

Гондурас

В’їзд українцям до Гондурасу дозволений. Потрібен негативний ПРЛ-тест (або швидкий тест з мінімумом специфічності 85%), зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду до країни.

Всіх, хто прибуває в країну, перевіряють на ознаки респіраторних захворювань.



В’їзд українцям до Гондурасу дозволений / Фото dxnews.com

Гренада

В’їзд українцям до Гренади дозволений за умови попереднього погодження https://travelauth.health.gov.gd/. До приїзду пасажири мають заповнити онлайн-анкету за таким посиланням https://travelauth.health.gov.gd/. Під час перетину кордону треба надати документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 24 – 48 годин до в’їзду.

В аеропорту вимірюють температуру тіла та проводять експрес-тести на коронавірус.

Демократична Республіка Конго

В’їзд українцям до Конго дозволений. У пункті пропуску треба пред’явити медичну довідку про негативний результат ПЛР-тесту, видану не раніше як за 3 доби до моменту перетину кордону.

Домініка

В’їзд українцям у Домініку дозволений. До приїзду треба заповнити онлайн-анкету за таким посиланням https://domcovid19.dominica.gov.dm. Також треба завантажити документ про негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 24 – 72 години до приїзду, та отримати дозвіл на в’їзд. Потрібно також пройти5-денний карантин.

В аеропорту вимірюють температуру тіла та проводять експрес-тести на коронавірус.

Домініканська Республіка

В’їзд українцям у Домініканську Республіку дозволений. Зауважимо, що в країні діє надзвичайний епідеміологічний стан та комендантська година, авіасполучення практично повністю призупинене.

Еквадор

В’їзд українцям до Еквадору дозволений. Треба мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Його треба зробити не пізніше ніж за 10 днів до дати запланованої поїздки. Якщо ж такого результату тесту немає, треба пробути 10 днів на примусовій самоізоляції, місце кої обираєте самі.

Для відвідування галапагоських островів теж треба мати мати негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 96 годин до дати запланованої поїздки.

Есватіні

В’їзд українцям до Есватіні дозволений за умови негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до моменту прибуття. Якщо ж тесту немає, треба пройти тестування в міжнародному пункті пропуску та провести на самоізоляції 14 днів.

Зімбабве

В’їзд українцям до Зімбабве дозволений. Прибути можна лише через пункти пропуску в міжнародних аеропортах. Потрібен також негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття в країну. Якщо ж тесту немає, потрібна 14-денна самоізоляція.



Українці можуть подорожувати до Зімбабве / Фото tallastravel.com

Замбія

В’їзд громадянам України дозволено за умови наявності негативного тесту на коронавірус, виготовленого не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття в країну.

Йорданія

В’їзд українцям до Йорданії дозволений за умови дотримання низки карантинних правил.Всі іноземці мають зробити ПЛР-тест не більше ніж за 5 днів до прибуття в Йорданію, а також пройти ще один такий тест після прибуття в країну безпосередньо в аеропорту. Вартість тесту – 40 йорданських динарів (близько 60 доларів). Для дітей до 5 років робити тест не треба.

Після тесту іноземці мають пройти 7-денну самоізоляцію за місцем свого проживання. Усі іноземці також повинні мати поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19.

Окрім цього, безпосередньо перед поїздкою до Йорданії іноземець має заповнити спеціальну електронну форму та встановити на телефон мобільний додаток Aman. Це можна зробити за посиланням https://www.visitjordan.gov.jo/form.

Казахстан

В’їзд громадянам України у Казахстан дозволений. Треба пред’явити негативний ПЛР-тест зі строком проведення аналізу не більше 72 годин. Після перетину кордону украхнцям вимірюють температуру та проводять анкетування.

Протягом 3 днів з моменту перетину кордону приймаюча сторона (юридична, фізична особа) зобов’язана повідомити міграційним органам Казахстану про прибуття іноземця.

Камбоджа

В’їзд українцям в Камбоджу дозволено із певними обмеженнями. Потрібен медичний страховий поліс – із покриттям витрат від 50 тисяч доларів; готівкова застава (депозит) при вльоті в країну – 3 тисячі доларів на людину.

Пасажири, у яких виявлять вірус, сплачуватимуть лише за тест. Решту грошей візьмуть з депозиту.

Потрібно оформити візу в дипломатичному представництві. При цьому тимчасово припинено оформлення віз по прильоту.

Катар

В’їзд українцям у Катар дозволено із певними обмеженнями.

Що потрібно:

дійсна посвідка на проживання в Королівстві, в’їзна/виїзна віза або віза на запрошення держустанови, ділова віза чи віза для об’єднання з сім’єю;

сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту, оформлений англійською або арабською мовами, для всіх громадян віком від 8 років. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону;

треба провести 3 дні у самоізоляції з зобов’язанням здати інший ПЛР-тест протягом 48 годин від дати прибуття або провести 7 днів самоізоляції без здачі повторного тесту;

заповнити та підписати "Декларацію про стан здоров’я", яку поширять серед пасажирів представники авіакомпанії;

завантажити мобільні додатки Tawakkalna та Tetamman, розроблені компетентними органами КСА.

Кенія

В’їзд українцям у Кенію дозволено. Потрібна 14-денна самоізоляція.



Українці можуть подорожувати до Кенії / Фото podorozhnyk.com.ua

Колумбія

В’їзд українцям у Колумбію дозволений. Пасажири повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до дати запланованої поїздки. Треба також пройти попередню реєстрацію на сайті міграційної служби Колумбії не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Коморські острови

В’їзд українцям на Коморські острови дозволений. Не обов’язково надавати тест на коронавірус. Але тоді треба пройти обов’язковий карантин у закладах, визначених державою.

Коста-Рика

В’їзд українцям у Коста-Рику дозволений. Треба мати сертифікат іспанською або англійською мовами про негативний ПЛР-тест, виданий щонайбільше за 72 годин до прибуття.

Також треба заповнити форму Pase de Salud до вильоту в Коста-Ріку. Після цього з’явиться QR-код, який необхідно надати після прибуття. Форму можна заповнити за посиланням salud.go.cr.

Треба також мати туристичну страховку з покриттям лікування від коронавірусу та витрат на проживання у разі карантину чи самоізоляції.

Куба

В’їзд українцям на Кубу дозволений. Всі, хто прибуває в країну, повинні обов’язково здати ПЛР-тест в аеропорту прильоту та сплатити 30 доларів санітарного збору. Необхідний також карантин наступні 7 днів з подальшою здачею повторного ПЛР тесту.

Ліван

В’їзд українцям у Ліван дозволений, проте є низка вимог та обмежень.

Усі пасажири за винятком дітей до 12 років повинні здати ПЛР-тест у лабораторіях, сертифікованих місцевими органами влади країн, за 72 години до від’їзду в Ліван та пред’явити результат тесту при реєстрації в аеропорті.

Пасажирам, які мають позитивний результат ПЛР-тесту, не дозволено підніматися на борт літака, що прямує до Лівану.

Пасажири, які прибувають до Лівану прямим авіарейсом з країн, де ПЛР-тест зроблено в лабораторіях, сертифікованих місцевими органами влади, звільняються від повторного тестування та самоізоляції;

Пасажири, в яких результати ПЛР-тестування виявилися позитивними, зобов’язані дотримуватися вказівок МОЗ Лівану до моменту одужання.

Всі пасажири, які прибувають до Лівану, повинні заповнити медичну форму, видану МОЗ Лівану до того, як піднятися на борт літака, що прямує до Лівану. Цю форму можна знайти у електронному вигляді за посиланням https://arcg.is/0GaDnG.

Лесото

В’їзд українцям у Лесото дозволений за умови нявності негативного тесту на коронавірус, виготовленого не пізніше ніж за 72 години до моменту прибуття в країну.

Маврикій

В’їзд громадянам України у Маврикій дозволений. Умова – перебування на самоізоляції протягом 2 тижнів з моменту прибуття та попередньої проплати готелю, де проходитиме самоізоляція.

Мадагаскар

В’їзд громадянам України на Мадагаскар дозволений, але виключно до архіпелагу Нусі-Бе. На момент прибуття необхідно мати негативний тест на коронавірус, виготовлений не пізніше ніж за 72 години до моменту прибуття. Також треба надати згоду на проведення тестування в аеропорту Фасцен та в готелі за власний рахунок. На момент прибуття необхідно надати зворотні авіаквитки.



Українці можуть подороувати на Мадагаскар / Фото smartfly.online

Малаві

В’їзд громадянам України до Малаві дозволений за низки умов:

треба надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш як за 10 діб до перетину кордону з Малаві. Людей без відповідних сертифікатів не допустять на територію країни або ж вони можуть пройти ПЛР-тест у точці перетину кордону. Вартість тесту для іноземців – 100 доларів.

Всі повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Пасажири, які прибувають до країни, можуть бути змушені пройти повторний тест в аеропорту (результати тесту з’являться протягом 48 годин).

Треба заповнити та подати спеціальну форму – Traveller`s Surveillance Form (бланки є на борту літака або іншого транспорту).

Мальдіви

В’їзд українцям на Мальдіви дозволений. Потрібен негативний результат ПЛР-тесту англійською мовою, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в’їзду в країну.

Щоб отримати візу по прибуттю, слід підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів острівної держави.

Потрібно в електронному вигляді подати електронну "Декларацію про стан здоров’я подорожуючого" (electronic Traveller Health Declaration). Її треба подати до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту з острівної держави. Заповнити та подати декларацію можна на офіційному веб-сайті Міграційної служби imuga.immigration.gov.mv.

Зауважимо, що наразі туристи можуть перебувати лише на одному курорті, без можливості його зміни на інший. Місцеві органи охорони здоров’я Мальдів залишають за собою право проводити вибіркове тестування іноземців за рахунок держави.

Нігерія

В’їзд українцям у Нігерію дозволений за низки умов. Треба мати довідку англійською мовою з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого у країні відправлення. Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 5 днів до відправлення (це не стосується пасажирів, молодших 10 років).

Необхідно зареєструватися на Нігерійському порталі міжнародних подорожей nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage та заповнити три розділи:

декларація про здоров’я; заява про негативний тест на COVID-19, проведений у країні відправлення; оплата за другий ПЛР-тест, який необхідно зробити після прибуття до Нігерії.

Після цього на електронну пошту надходить дозвіл на в’їзд. Без цього документа пасажирів забороняють допускати на рейси до Нігерії.

Усі пасажири, які прибувають до Нігерії, повинні:

пред’явити роздрукований дозвіл на в’їзд, надісланий на їхню електронну пошту.

пройти перевірку температури. Ті, в кого температура тіла перевищує 38 градусів, повинні пройти медобстеження. Люди з симптомами COVID-19 примусово ізолюються у відповідних установах.

Після прибуття до місця призначення у Нігерії, треба пройти 7-денну самоізоляцію або карантин.

На сьомий день після прибуття треба з’явитися до центрів тестування і пройти ПЛР-тест на COVID-19.

Особи з негативними результатами тесту на COVID-19 після 7 днів самоізоляції/карантину можуть на 8-ий день вийти із самоізоляції.

Нікарагуа

В’їзд українцям у Нікарагуа дозволений за умови негативного ПРЛ-тесту, зробленого не раніше ніж за 36 годин до в’їзду до країни.



Українці можуть подорожувати до Нікарагуа / Фото triplook.me/ru

Намібія

В’їзд українцям у Намібію дозволений за умови негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до моменту прибуття в країну. Треба також пройти тест на коронавірус повторно після 5 днів з моменту прибуття в країну.

ПАР

В’їзд українцям у ПАР дозволений. Умова – медстрахування, яке покриває випадки лікування коронавірусу на території ПАР, а також негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття в країну.

Для міжнародних подорожей відкриті 3 міжнародні аеропорти в містах Кейптаун, Йоганнесбург та Дурбан.

Північна Македонія

В’їзд українцям у Північну Македонію дозволений. Не потрібні негативний ПЛР-тест та самоізоляція чи карантин.

Пакистан

В’їзд громадянам України до Пакистану дозволено. Необхідний негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніш як за 96 годин до початку поїздки.

Обов’язкова вимога – встановити на мобільному телефоні урядовий додаток FAST TRACK (Google play Store/Apple store) та мати роздруковану, заповнену е-форму, яка автоматично генерується в додатку після введення персональних даних.

Окрім того, по прильоту в аеропорту пасажир зобов’язаний надати заповнену та підписану форму-декларацію стану свого здоров’я (зразок можна буде отримати у бортпровідника літака).

Панама

В’їзд громадянам України до Панами дозволено. Треба мати негативний ПЛР-тест, виданий щонайбільше за 48 годин до прибуття. Сертифікат повинен бути складений іспанською або англійською мовами.

Пасажири без медичної довідки з негативним результатом ПЛР-тесту проходять тест на коронавірус за свій рахунок.

Також треба заповнити "Декларацію щодо охорони здоров’я пасажирів", доступну за посиланням https://tinyurl.com/yxnmhpyg або https://www.panamadigital.gob.pa/Registro?idTramite=2688&TemplateId=277

Парагвай

В’їзд громадянам України до Парагваю дозволений. Якщо запланована поїздка триватиме менше 7 днів, треба мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин до дати запланованої поїздки.

Якщо запланована поїздка триватиме більше 7 днів, потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, що дозволяє скоротити обов’язковий карантин з 14 до 7 днів.

Обов’язково потрібна заповнена за 24 години до в’їзду форма декларації про стан здоров’я через веб-сайт Міністерства охорони здоров’я та соціального захисту Парагваю la Ficha de Declaración de Salud del Viajero. Потрібен також страховий поліс, що покриває лікування COVID-19.

Перу

В’їзд громадянам України до Перу дозволений. Треба мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин до дати запланованої поїздки. Треба також подати електронно засвідчену заяву про відсутність симптомів COVID-19 на сайті міграційної служби Перу.



Українці можуть подорожувати до Перу / Фото tpg.ua

Республіка Джибуті

В’їзд громадянам України до Республіки Джибуті дозволений. Потрібен негативний ПЛР-тест, дійсний не більше 120 годин до в’їзду в аеропорт Джибуті. Тести на антиген до коронавірусу не приймають.

Авіапасажири, які прибувають до Джибуті, проходять також платний скринінговий тест на коронавірус. Його вартість – 5000 джибутійських франків або 25 євро.

Республіка Корея

В’їзд громадянам України до Республіки Корея дозволений за умови наявності візи. По прибуттю необхідно пройти 14-денну самоізоляцію. Впродовж перших 3 днів потрібно обов’язково зробити тест на COVID-19.

Республіка Південний Судан

В’їзд громадянам України до Республіки Південний Судан дозволений за наявності в’їзної візи та сертифікату про негативний результат ПЛР-тесту. Потрібна також 14-денна самоізоляція за місцем проживання.

Сальвадор

В’їзд громадянам України до Сальвадору дозволений. Умова – негативний ПРЛ-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Сан-Тому і Принсіпі

В’їзд громадянам України до Сан-Тому і Принсіпі дозволений. Треба мати медичну довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, видану не пізніше ніж за 72 години з країни відправлення до прибуття (не стосується пасажирів до 5 років).

Сербія

Громадяни України, які в’їжджають у Сербію з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Якщо прибуваєте з інших країн – результат тесту не потрібен, як і карантин.

Словенія

Дозволений в’їзд для певної категорії людей без проходження 10-денного карантину громадянам з третіх країн (серед яких і України) за наявності негативного результату тесту на COVID-19 (не пізніше ніж за 48 годин).

Судан

В’їзд громадянам України до Судану дозволений. Потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до подорожі.

Сьєрра-Леоне

В’їзд громадянам України у Сьєрра-Леоне дозволений. Треба мати медичну довідку з негативним результатом ПЛР-тесту, виданого не пізніше ніж за 7 днів до прибуття. Треба пройти медогляд та здати ПЛР-тест по прибуттю; пред’явити дозвіл на в’їзд, отриманий заздалегідь на www.travel.gov.sl.

Таджикистан

В’їзд українцям дозволяється після отримання спеціального дозволу від уряду.

Того

В’їзд громадянам України до Того дозволений. Треба мати меддовідку з негативним результатом ПЛР-тесту, виданого не пізніше ніж за 7 днів до прибуття. Треба також заповнити Traveler Form за посиланням https://voyage.gouv.tg.

Туреччина

В’їзд громадянам України до Туреччини дозволений. У пункті пропуску передбачений медичний огляд щодо симптомів коронавірусу у пункті медичного контролю. Якщо симптоми будуть, вам безкоштовно проведуть ПЛР-тест.

Обов’язково потрібен страховий поліс на COVID-19, який можна буде придбати онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття.



Українці можуть подорожувати до Туреччини / Фото uvidpustku.com

Уганда

В’їзд громадянам України до Уганди дозволений. Всі проходять температурний скринінг, у разі підвищеної температури треба пройти тест на коронавірус та, можливо, пройти 72-годинну самоізоляцію.

Треба мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Він має бути роздрукований. Ті, хто покидає територію країни, також повинні мати сертифікат.

Іноземці, які прибувають до країни, мають невідкладно прослідувати до місць свого перебування в Уганді.

Ефіопія

Усі пасажири, які прямують до Ефіопії, при реєстрації на рейс в країні відбуття, а також після прибуття в Ефіопію, мають пред’явити роздрукований сертифікат англійською мовою про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Строк дії такого сертифікату при прибутті до аеропорту міста Аддіс-Абеба не повинен перевищувати 120 годин (5 днів) від дати здачі матеріалу (зразка) на обстеження.

Центральноафриканська республіка

В’їзд громадянам України до ЦАР дозволений. Треба дотримуватися обов’язкового карантинного періоду протягом 14 днів з дати в’їзду до ЦАР.

Чад

В’їзд громадянам України до Чад дозволений. Потрібен негативний результат ПЛР-тесту та перебування після прибуття на обов’язковому карантині протягом 7 днів. На 7-й день передбачається повторне проведення ПЛР-тесту. У разі негативного результату, карантин припиняється.

Чорногорія

У Чорногорію дозволений без обмежень в’їзд резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні зеленого списку Чорногорії.

Ямайка

В’їзд на Ямайку українцям дозволений. Усі пасажири до моменту реєстрації на літак мають отримати відповідний дозвіл за таким веб-посиланням https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/. В аеропорту вимірюють температуру та роблять експрес-тест на коронавірус.