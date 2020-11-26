Повний локдаун або жорсткий карантин станом на 26 листопада діє в низці країн світу і дедалі більше держав посилюють обмеження через складну ситуацію з коронавірусом. Дізнайтеся, які країни запланували локдаун, а які вже ввели та з якими заборонами – читайте далі.

Серед країн, які вводять або вже ввели локдаун через погіршення ситуації з COVID-19, Болгарія, Грузія, Німеччина, Польща, Австрія, Греція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Литва та канадське місто Торонто. Дізнайтеся детальніше про обмеження у цих країнах у матеріалі 24 каналу.

До теми Коли в Україні можуть ввести локдаун і коли закінчиться карантин: прогнози

Болгарія

Уряд Болгарії вирішив ввести локдаун з 27 листопада до 21 грудня через зростання випадків коронавірусу. Усе задля того, щоб послабити тиск на лікарні, які перебувають на межі.

Що заборонять

У країні закриють ресторани, нічні клуби, торгові центри, спортзали і дитсадки. Студенти та школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Туристичні поїздки по території країни і за кордоном будуть заборонені.

Що буде дозволено

Працюватимуть тільки невеликі магазини. Будуть дозволені і спортивні заходи, однак без глядачів. Кількість глядачів у театрах буде обмежена до 30% від числа місць.

Грузія

Влада Грузії ввела жорсткі карантинні обмеження з 28 листопада по 31 січня.

Що заборонять

Комендантська година, яка наразі діє у 7 найбільших містах, пошириться на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний і передріздвяний вечори 31 грудня і 6 січня.



В країні припинять усі міжміські пасажирські перевезення. При цьому робота таксі буде дозволена.

Ресторани працюватимуть тільки на виніс і на доставку. Зачинять спортзали, басейни, художні студії, дитсадки і ясла, а школи перейдуть на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки і майже всі непродовольчі магазини – крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії і преси.



Локдаун у Грузії діятиме до 31 січня / Фото "Суспільне"

Обмеження призупинять

З 24 грудня до 2 січня обмеження у Грузії обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ і ринки, відновлять роботу муніципальний транспорт і міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт тільки з 16 січня.

Німеччина

Німеччина 25 листопада вирішила продовжити та посилити частковий локдаун. Обмеження діятимуть щонайменше до 20 грудня, але їх ще можуть продовжити до початку січня.

Що заборонять

Обмежать приватні зібрання до 5 людей з двох сімей – діти у віці 14 років і молодше не враховуються.

Обмеження на спортивні заходи діятимуть щонайменше до Різдва. Наразі невідомо, чи дозволять відновити заняття спортом після свят.

Обмеження призупинять

Обмеження на контакти призупинять з 23 грудня до 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва. У цей період можна буде збиратися групами до 10 людей, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень. При цьому федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн планує дотримуватися власних правил.

Польща

У Польщі ще з 7 листопада ввели низку нових карантинних обмежень, які мали б діяти до 29 листопада.

Що заборонено

Тимчасово зачинені всі установи культури – театри, кіно, галереї. Діють обмеження на перебування людей в церквах і магазинах. Номери в готелях доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні.



У ТРЦ працюють тільки продовольчі магазини, аптеки і пункти обслуговування.



З 9 листопада всі школярі у Польщі перейшли на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4 – 8 класів та середніх шкіл.



Влада країни планує ввести національний карантин і заборону на поїздки, якщо кількість інфікованих перевищить 70 – 75 випадків на 100 тисяч населення.

Австрія

В Австрії ввели повторний локдаун ще з 17 листопада до 6 грудня. У разі, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, то заходи будуть продовжені. На території країни діє такий же жорсткий карантин, як і під час весняної хвилі COVID-19.

Що заборонено

Спершу було заборонено виходити з дому з 20:00 до 6:00 на приватні зустрічі або в гості. Але згодом обмеження на вихід з дому поширили на цілий день. У вільний час зустрічатися можна тільки з 1 людиною або 1 сім'єю з найближчого оточення. Для виходу з дому потрібно оформити відповідний документ.

Зачинені великі магазини за винятком продуктових супермаркетів, садових ринків, зоомагазинів, АЗС, банків, пошти, салонів зв'язку, тютюнових крамниць і сервісних центрів. Їх робочі години обмежені з 6:00 по 19:00 за місцевим часом.



Локдаун в Австрії діє до 6 грудня / Фото "Українська правда"

Крім того, припинили роботу салони краси та масажу.

Школярі перейшли на дистанційне навчання.

На аматорському рівні заборонили контактні види спорту.

Заборонили масові заходи в галузі культури, спорту чи дозвілля. Зачинили спортзали, танцювальні школи, парки розваг, лазні, театри, опери та кінотеатри.

Працівникам офісів рекомендували перейти на роботу з дому.

Ресторани, кафе і бари працюють тільки на доставку страв і самовивіз.

Що дозволено

Виходити з дому дозволили тільки для походу в магазин, на роботу, прогулянку або в разі загрози життю.

При цьому школам, дитсадкам і бібліотекам дозволили продовжити роботу.

Можна робити індивідуальні пробіжки.

Греція

У Греції з 7 до 30 листопада введи локдаун, подібний до того, який вводили в країні навесні 2020 року.

Що заборонено

Виходити з дому можна тільки за поважної причини: вихід на роботу, похід до магазину,

відвідування лікаря, заняття спортом.



Про намір вийти з дому треба повідомити владі, відправивши SMS-повідомлення на спеціальний номер.

Поїздки з одного регіону в Греції в інший будуть заборонені.



При будь-якому виході з дому потрібно обов'язково надягати маску.

Що дозволено

Не зачинилися дитячі садки і початкові школи. А ось учні старших класів та студенти перейшли на дистанційний режим навчання.



Локдаун у Греції діє до 30 листопада / Фото "Слово і діло"

Торонто

У найбільшому місті Канади Торонто ввели локдаун з 23 листопада на 28 днів.

Що заборонено

Зачинені всі непродовольчі магазини, підприємства, ресторани і кафе (крім доставки і роботи на виніс). Продуктові магазини та аптеки працюють на 50%.



Також заборонені всі масові зібрання, зокрема і зустрічі між членами різних сімей. Весілля, похорони і релігійні церемонії зможуть відвідати не більше 10 людей з обов'язковим дотриманням дистанції.

Що дозволено

Відчиненими залишилися школи.

Бельгія

Бельгія з 2 листопада ввела локдаун на 6 тижнів.

Що заборонено

Обмеження торкнулися насамперед бізнесу і суспільного життя. Заборони ввели навіть попри те, що в країні розташовані штаб-квартири ЄС і НАТО.

Не працюють перукарні і магазини, що надають послуги, які не вважаються необхідними. Також ще на тиждень були продовжені листопадові шкільні канікули.



Влада країни ще з 19 жовтня ввела комендантську годину на всій території зв'язку з посиленням пандемії.

Португалія

У Португалії з 9 листопада діє нічна комендантська година і локдаун у вихідні. Вони надалі збережуться, але в 174-ох зі 191-го муніципалітету, де показники інфікування протягом 2 тижнів були особливо високими.

Що заборонено

Заборонять поїздки всередині країни і зачинять школи напередодні двох майбутніх свят 1 і 8 грудня. Це задля того, щоб скоротити поширення коронавірусу перед Різдвом.

Зауважимо, що 1 грудня у країні святкують річницю проголошення незалежності Португалії від Іспанії. А 8 грудня у всіх католицьких країнах, до яких належить і Португалія, відзначають свято Непорочного Зачаття.

Так, у ці дні пересування між муніципалітетами буде заборонене з 23:00 27 листопада до 5:00 ранку 2 грудня, а потім – з 4 грудня до 9 грудня.

Крім того, перед обома святами зачиняться школи, а підприємства повинні завершити роботу раніше.

Роботодавців заохочують надавати працівникам вихідний, щоб звести до мінімуму поїздки.

Маски, які вже є обов'язковими у громадських і закритих комерційних приміщеннях, тепер також повинні бути у персоналу на робочому місці.

Крім того, збільшиться кількість перевірок на підприємствах, щоб влада могла переконатися, що співробітники, за можливості, переведені на віддалену роботу.



Локдаун у Португалії діятиме щонайменше до середини грудня / Фото censor.net

Італія

В Італії з 6 листопада до 3 грудня діє жорсткий карантин у 4 регіонах: провінціях Калабрія, Ломбардія, П'ємонт і Валле-д'Аоста. У цих регіонах уряд запровадив червону зону карантину. Регіон Апулія та острів Сицилія потрапили в помаранчеву зону. Інша частина країни поки продовжує перебувати в жовтій зоні – зоні найменшого ризику.

Що заборонено

У жовтій зоні карантину в Італії заборонено перебувати поза домом з 22:00 до 5:00. Громадський транспорт може працювати тільки на 50%. Музеї і виставкові центри зачинені. Всі учні старші за 6 років повинні носити маски в школі. Ресторани і бари можуть залишатися відчиненими до 18:00, після чого можуть надавати послуги лише на виніс або доставку.

У помаранчевій зоні також заборонено покидати своє місто і регіон. Робота барів і ресторанів дозволена тільки на доставку.

У червоній зоні діють всі перераховані вище обмеження помаранчевої та жовтої зон, а також заборонена робота всіх другорядних магазинів.

Іспанія

Влада Іспанії оголосили в країні режим надзвичайної ситуації і з 29 листопада вводить комендантську годину з 23:00 до 06:00. Виняток зробили для Канарських островів.



Місцева влада може на власний розсуд накладати заборони на пересування між регіонами. Наразі нові правила розраховані на 15 днів, але парламент може продовжити їх до 6 місяців.



Локдаун в Іспанії діятиме щонайменше до середини грудня / Фото 112 Україна

Литва

Литва вирішила заблокувати з 26 жовтня до 9 листопада 13 муніципалітетів, які розташовані переважно на північному заході. Країну поділили на зони відповідно до рівня ризику зараження коронавірусом.

Міжміські поїздки поки що не обмежені. Однак Вільнюс і більшість великих литовських міст незабаром можуть бути додані до червоного списку.

У регіонах із карантином обов'язково носити маски у громадському транспорті, дотримуватися соціальної дистанції. Також рекомендовано перевести працівників на віддалену роботу.

Які прогнози на локдаун в Україні

Загальний карантин в Україні точно триватиме до 31 грудня. Тим часом карантин вихідного дня поки що триватиме до 30 листопада. При цьому у владі та ЗМІ кажуть, що уряд може ввести повний локдаун вже з 20 грудня. Є також варіант, що жорсткий карантин запровадять після Нового року строком на 3 тижні.