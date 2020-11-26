Які країни ввели локдаун через загострення ситуації з коронавірусом
Повний локдаун або жорсткий карантин станом на 26 листопада діє в низці країн світу і дедалі більше держав посилюють обмеження через складну ситуацію з коронавірусом. Дізнайтеся, які країни запланували локдаун, а які вже ввели та з якими заборонами – читайте далі.
Серед країн, які вводять або вже ввели локдаун через погіршення ситуації з COVID-19, Болгарія, Грузія, Німеччина, Польща, Австрія, Греція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Литва та канадське місто Торонто. Дізнайтеся детальніше про обмеження у цих країнах у матеріалі 24 каналу.
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Болгарія
Уряд Болгарії вирішив ввести локдаун з 27 листопада до 21 грудня через зростання випадків коронавірусу. Усе задля того, щоб послабити тиск на лікарні, які перебувають на межі.
Що заборонять
У країні закриють ресторани, нічні клуби, торгові центри, спортзали і дитсадки. Студенти та школярі перейдуть на дистанційне навчання.
Туристичні поїздки по території країни і за кордоном будуть заборонені.
Що буде дозволено
Працюватимуть тільки невеликі магазини. Будуть дозволені і спортивні заходи, однак без глядачів. Кількість глядачів у театрах буде обмежена до 30% від числа місць.
Грузія
Влада Грузії ввела жорсткі карантинні обмеження з 28 листопада по 31 січня.
Що заборонять
Комендантська година, яка наразі діє у 7 найбільших містах, пошириться на всю територію країни. Виходити на вулицю буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний і передріздвяний вечори 31 грудня і 6 січня.
В країні припинять усі міжміські пасажирські перевезення. При цьому робота таксі буде дозволена.
Ресторани працюватимуть тільки на виніс і на доставку. Зачинять спортзали, басейни, художні студії, дитсадки і ясла, а школи перейдуть на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки і майже всі непродовольчі магазини – крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії і преси.
Локдаун у Грузії діятиме до 31 січня / Фото "Суспільне"
Обмеження призупинять
З 24 грудня до 2 січня обмеження у Грузії обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ і ринки, відновлять роботу муніципальний транспорт і міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт тільки з 16 січня.
Німеччина
Німеччина 25 листопада вирішила продовжити та посилити частковий локдаун. Обмеження діятимуть щонайменше до 20 грудня, але їх ще можуть продовжити до початку січня.
Що заборонять
Обмежать приватні зібрання до 5 людей з двох сімей – діти у віці 14 років і молодше не враховуються.
Обмеження на спортивні заходи діятимуть щонайменше до Різдва. Наразі невідомо, чи дозволять відновити заняття спортом після свят.
Обмеження призупинять
Обмеження на контакти призупинять з 23 грудня до 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва. У цей період можна буде збиратися групами до 10 людей, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень. При цьому федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн планує дотримуватися власних правил.
Польща
У Польщі ще з 7 листопада ввели низку нових карантинних обмежень, які мали б діяти до 29 листопада.
Що заборонено
Тимчасово зачинені всі установи культури – театри, кіно, галереї. Діють обмеження на перебування людей в церквах і магазинах. Номери в готелях доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні.
У ТРЦ працюють тільки продовольчі магазини, аптеки і пункти обслуговування.
З 9 листопада всі школярі у Польщі перейшли на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4 – 8 класів та середніх шкіл.
Влада країни планує ввести національний карантин і заборону на поїздки, якщо кількість інфікованих перевищить 70 – 75 випадків на 100 тисяч населення.
Австрія
В Австрії ввели повторний локдаун ще з 17 листопада до 6 грудня. У разі, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, то заходи будуть продовжені. На території країни діє такий же жорсткий карантин, як і під час весняної хвилі COVID-19.
Що заборонено
Спершу було заборонено виходити з дому з 20:00 до 6:00 на приватні зустрічі або в гості. Але згодом обмеження на вихід з дому поширили на цілий день. У вільний час зустрічатися можна тільки з 1 людиною або 1 сім'єю з найближчого оточення. Для виходу з дому потрібно оформити відповідний документ.
Зачинені великі магазини за винятком продуктових супермаркетів, садових ринків, зоомагазинів, АЗС, банків, пошти, салонів зв'язку, тютюнових крамниць і сервісних центрів. Їх робочі години обмежені з 6:00 по 19:00 за місцевим часом.
Локдаун в Австрії діє до 6 грудня / Фото "Українська правда"
Крім того, припинили роботу салони краси та масажу.
Школярі перейшли на дистанційне навчання.
На аматорському рівні заборонили контактні види спорту.
Заборонили масові заходи в галузі культури, спорту чи дозвілля. Зачинили спортзали, танцювальні школи, парки розваг, лазні, театри, опери та кінотеатри.
Працівникам офісів рекомендували перейти на роботу з дому.
Ресторани, кафе і бари працюють тільки на доставку страв і самовивіз.
Що дозволено
Виходити з дому дозволили тільки для походу в магазин, на роботу, прогулянку або в разі загрози життю.
При цьому школам, дитсадкам і бібліотекам дозволили продовжити роботу.
Можна робити індивідуальні пробіжки.
Греція
У Греції з 7 до 30 листопада введи локдаун, подібний до того, який вводили в країні навесні 2020 року.
Що заборонено
Виходити з дому можна тільки за поважної причини: вихід на роботу, похід до магазину,
відвідування лікаря, заняття спортом.
Про намір вийти з дому треба повідомити владі, відправивши SMS-повідомлення на спеціальний номер.
Поїздки з одного регіону в Греції в інший будуть заборонені.
При будь-якому виході з дому потрібно обов'язково надягати маску.
Що дозволено
Не зачинилися дитячі садки і початкові школи. А ось учні старших класів та студенти перейшли на дистанційний режим навчання.
Локдаун у Греції діє до 30 листопада / Фото "Слово і діло"
Торонто
У найбільшому місті Канади Торонто ввели локдаун з 23 листопада на 28 днів.
Що заборонено
Зачинені всі непродовольчі магазини, підприємства, ресторани і кафе (крім доставки і роботи на виніс). Продуктові магазини та аптеки працюють на 50%.
Також заборонені всі масові зібрання, зокрема і зустрічі між членами різних сімей. Весілля, похорони і релігійні церемонії зможуть відвідати не більше 10 людей з обов'язковим дотриманням дистанції.
Що дозволено
Відчиненими залишилися школи.
Бельгія
Бельгія з 2 листопада ввела локдаун на 6 тижнів.
Що заборонено
Обмеження торкнулися насамперед бізнесу і суспільного життя. Заборони ввели навіть попри те, що в країні розташовані штаб-квартири ЄС і НАТО.
Не працюють перукарні і магазини, що надають послуги, які не вважаються необхідними. Також ще на тиждень були продовжені листопадові шкільні канікули.
Влада країни ще з 19 жовтня ввела комендантську годину на всій території зв'язку з посиленням пандемії.
Португалія
У Португалії з 9 листопада діє нічна комендантська година і локдаун у вихідні. Вони надалі збережуться, але в 174-ох зі 191-го муніципалітету, де показники інфікування протягом 2 тижнів були особливо високими.
Що заборонено
Заборонять поїздки всередині країни і зачинять школи напередодні двох майбутніх свят 1 і 8 грудня. Це задля того, щоб скоротити поширення коронавірусу перед Різдвом.
Зауважимо, що 1 грудня у країні святкують річницю проголошення незалежності Португалії від Іспанії. А 8 грудня у всіх католицьких країнах, до яких належить і Португалія, відзначають свято Непорочного Зачаття.
Так, у ці дні пересування між муніципалітетами буде заборонене з 23:00 27 листопада до 5:00 ранку 2 грудня, а потім – з 4 грудня до 9 грудня.
Крім того, перед обома святами зачиняться школи, а підприємства повинні завершити роботу раніше.
Роботодавців заохочують надавати працівникам вихідний, щоб звести до мінімуму поїздки.
Маски, які вже є обов'язковими у громадських і закритих комерційних приміщеннях, тепер також повинні бути у персоналу на робочому місці.
Крім того, збільшиться кількість перевірок на підприємствах, щоб влада могла переконатися, що співробітники, за можливості, переведені на віддалену роботу.
Локдаун у Португалії діятиме щонайменше до середини грудня / Фото censor.net
Італія
В Італії з 6 листопада до 3 грудня діє жорсткий карантин у 4 регіонах: провінціях Калабрія, Ломбардія, П'ємонт і Валле-д'Аоста. У цих регіонах уряд запровадив червону зону карантину. Регіон Апулія та острів Сицилія потрапили в помаранчеву зону. Інша частина країни поки продовжує перебувати в жовтій зоні – зоні найменшого ризику.
Що заборонено
У жовтій зоні карантину в Італії заборонено перебувати поза домом з 22:00 до 5:00. Громадський транспорт може працювати тільки на 50%. Музеї і виставкові центри зачинені. Всі учні старші за 6 років повинні носити маски в школі. Ресторани і бари можуть залишатися відчиненими до 18:00, після чого можуть надавати послуги лише на виніс або доставку.
У помаранчевій зоні також заборонено покидати своє місто і регіон. Робота барів і ресторанів дозволена тільки на доставку.
У червоній зоні діють всі перераховані вище обмеження помаранчевої та жовтої зон, а також заборонена робота всіх другорядних магазинів.
Іспанія
Влада Іспанії оголосили в країні режим надзвичайної ситуації і з 29 листопада вводить комендантську годину з 23:00 до 06:00. Виняток зробили для Канарських островів.
Місцева влада може на власний розсуд накладати заборони на пересування між регіонами. Наразі нові правила розраховані на 15 днів, але парламент може продовжити їх до 6 місяців.
Локдаун в Іспанії діятиме щонайменше до середини грудня / Фото 112 Україна
Литва
Литва вирішила заблокувати з 26 жовтня до 9 листопада 13 муніципалітетів, які розташовані переважно на північному заході. Країну поділили на зони відповідно до рівня ризику зараження коронавірусом.
Міжміські поїздки поки що не обмежені. Однак Вільнюс і більшість великих литовських міст незабаром можуть бути додані до червоного списку.
У регіонах із карантином обов'язково носити маски у громадському транспорті, дотримуватися соціальної дистанції. Також рекомендовано перевести працівників на віддалену роботу.
Які прогнози на локдаун в Україні
Загальний карантин в Україні точно триватиме до 31 грудня. Тим часом карантин вихідного дня поки що триватиме до 30 листопада. При цьому у владі та ЗМІ кажуть, що уряд може ввести повний локдаун вже з 20 грудня. Є також варіант, що жорсткий карантин запровадять після Нового року строком на 3 тижні.
Що таке локдаун?Жорстка форма карантину. Обмежує вільне пересування у країні та за її межами. Під час локдауну нормально можуть працювати лише організації та заклади, що надають основні послуги. Зокрема, під час локдауну можуть закривати кордони країни, вводити комендантську годину, скасовувати міжнародне та міжміське транспортне сполучення, закривати заклади освіти, заклади громадського харчування і розваг тощо.
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