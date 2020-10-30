Які міста опинилися у помаранчевій зоні карантину: перелік
В Україні оновили перелік карантинних зон. Так, до помаранчевої зони потрапили 11 великих міст. Серед них є Київ. Також у помаранчевій зоні – кілька десятків менших міст та районів. Нове карантинне зонування розпочне діяти з 2 листопада.
Зауважимо, що до переліку Київ потрапив вже традиційно, у помаранчевій зоні столиця вже кілька тижнів поспіль. Про це з посиланням на заяву Олега Немчінова пише 24 канал.
До теми Київ знову у помаранчевій зоні карантину: що відомо про обмеження
Які обласні центри потрапили до помаранчевої зони:
- Київ;
- Черкаси;
- Херсон;
- Тернопіль;
- Одеса;
- Львів;
- Кропивницький;
- Запоріжжя;
- Дніпро;
- Луцьк;
- Вінниця.
У переліку також опинилось кілька міст обласного значення або підпорядкування, а саме: Авдіївка, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кременчук, Умань тощо.
Які обмеження діятимуть у цих містах
У всіх населених пунктах, що опинилися у помаранчевій карантинній зоні з 2 листопада буде:
- Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;
- Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;
- Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;
- Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.
- Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу