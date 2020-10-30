В Україні оновили перелік карантинних зон. Так, до помаранчевої зони потрапили 11 великих міст. Серед них є Київ. Також у помаранчевій зоні – кілька десятків менших міст та районів. Нове карантинне зонування розпочне діяти з 2 листопада.

Зауважимо, що до переліку Київ потрапив вже традиційно, у помаранчевій зоні столиця вже кілька тижнів поспіль. Про це з посиланням на заяву Олега Немчінова пише 24 канал.

До теми Київ знову у помаранчевій зоні карантину: що відомо про обмеження

Які обласні центри потрапили до помаранчевої зони:

Київ;

Черкаси;

Херсон;

Тернопіль;

Одеса;

Львів;

Кропивницький;

Запоріжжя;

Дніпро;

Луцьк;

Вінниця.

У переліку також опинилось кілька міст обласного значення або підпорядкування, а саме: Авдіївка, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кременчук, Умань тощо.

З повним переліком районів та менших міст, що потрапили у помаранчеву зону карантину, можна ознайомитись за посиланням.

Які обмеження діятимуть у цих містах

У всіх населених пунктах, що опинилися у помаранчевій карантинній зоні з 2 листопада буде:

Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.

Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу