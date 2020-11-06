Які міста потрапили до помаранчевої зони карантину: перелік
Міністерство охорони здоров'я 6 листопада оновило карантинні зони в Україні. Нове епідемічне зонування набуде чинності 9 листопада. До помаранчевої зони потрапили 10 великих міст.
До помаранчевої зони потрапила значна частина України. Про чергове оновлення зон карантину повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграмі.
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Які великі міста потрапили до помаранчевої зони
- Київ,
- Львів,
- Луцьк,
- Тернопіль,
- Вінниця,
- Черкаси,
- Кропивницький,
- Одеса,
- Херсон,
- Дніпро.
Що заборонено у помаранчевій зоні
- відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку, за винятком тих, що надають послуги кризово.
- робота закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації до лікарень;
- робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- перебування у приміщенні більше, ніж 20 людей.
Чому регіони потрапляють до помаранчевої зони
- До помаранчевої зону потрапляють ті регіони, у яких протягом 5 днів зайняті від 50 до 70% лікарняних ліжок.
- Також ті, де проводять менше 48 тестів на 100 тисяч населення.
Обмеження, що діють у зонах карантину / Інфографіка 24 каналу
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