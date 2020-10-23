Які міста потрапили у помаранчеву карантинну зону: перелік
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ України на чотири карантинні зони. У кожній з них діють певні обмеження. Нове епідемічне зонування стане чинним з 26 жовтня. До помаранчевої зони потрапили 8 великих міст.
Про чергове оновлення зон карантину проінформував у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
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Які великі міста потрапили до помаранчевої зони
- Вінниця,
- Луцьк,
- Дніпро,
- Житомир,
- Ужгород,
- Запоріжжя,
- Львів,
- Одеса.
Що заборонено у містах помаранчевої зони
- відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Винятками є ті, що надають послуги кризово;
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- в одному приміщенні не може перебувати більше, ніж 20 людей.
До слова, у помаранчеву зону потрапляє регіон, в якому впродовж 5 днів зайняті від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводяться менше 48 тестів на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, протягом 22 жовтня в Україні коронавірус підтвердили у 7 517 українців – це найбільший показник за весь час епідемії. Загалом недугу виявили у 330 396 людей. Побороти COVID-19 вдалося 137 578 українцям, померли – 6 164.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Які обмеження щодо масових заходів діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу