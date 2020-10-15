Міста, які потрапили у помаранчеву зону: список
Міністерство охорони здоров'я поділило територію Україну на чотири карантинні зони. У кожній з них діють інші обмеження. 15 жовтня Кабмін оновив епідемічне зонування. До помаранчевої зони потрапили 11 великих міст.
Про оновлення карантинних зон заявив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
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Які великі міста потрапили до помаранчевої зони
- Київ,
- Вінниця,
- Луцьк,
- Дніпро,
- Житомир,
- Ужгород,
- Львів,
- Одеса,
- Рівне,
- Херсон,
- Черкаси.
Що заборонено у містах помаранчевої зони
- Відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, що надають послуги кризово;
- діяльність закладів розміщення;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.
Додамо, що у помаранчеву зону потрапляє регіон, в якому впродовж 5 днів зайнято від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводяться менше ніж 48 тестів на 100 тисяч населення.
Які обмеження щодо масових заходів діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу