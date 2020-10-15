Міністерство охорони здоров'я поділило територію Україну на чотири карантинні зони. У кожній з них діють інші обмеження. 15 жовтня Кабмін оновив епідемічне зонування. До помаранчевої зони потрапили 11 великих міст.



Про оновлення карантинних зон заявив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі. До теми Які міста потрапили у червону зону: список Які великі міста потрапили до помаранчевої зони Київ,

Вінниця,

Луцьк,

Дніпро,

Житомир,

Ужгород,

Львів,

Одеса,

Рівне,

Херсон,

Черкаси. Повний список населених пунктів, які потрапили до помаранчевої зони – читайте тут. Що заборонено у містах помаранчевої зони Відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, що надають послуги кризово;

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей. Додамо, що у помаранчеву зону потрапляє регіон, в якому впродовж 5 днів зайнято від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводяться менше ніж 48 тестів на 100 тисяч населення. Які обмеження щодо масових заходів діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу