У Сполучених Штатах назвали нардепа Андрія Деркача російським агентом. Крім того, запроваджені проти політика санкції можуть вплинути на близьких до нього людей та тих, хто веде з Деркачем бізнес.

Юридичні особи, що належать Деркачу, також можуть бути заблокованими в Сполучених Штатах. Про це заявив речник посольства США Деніел Лангенкемп, повідомляє посольство США в Україні.

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Майно людини, що потрапляє під санкції, теж блокують. Крім того, люди, що фінансують підсанкційних осіб, тобто ведуть з ними бізнес, можуть теж потрапити під обмеження.

Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі,

– наголосив речник.

Лангенкемп додав, що США надалі використовуватимуть всі інструменти для протидії діяльності Деркача чи інших підсанкційних осіб.

Санкції проти Деркача: що відомо

США наклали санкції на Деркача 10 вересня "за спробу вплинути на процес американських виборів".

Раніше, 19 травня 2020 року, Деркач оприлюднив аудіозаписи, які нібито можуть свідчити про вплив кандидата в президенти США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Перша частина записів стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна. При Шокіну ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.

Інші частини теж стосувались Порошенка і Байдена. Крім цього, був злив начебто розмови між Петром Порошенком і Володимиром Путіним.

Дивіться відеозвернення речника посольства США в Україні: