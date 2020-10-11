Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 11 жовтня послабити карантин може, як і раніше, лише Кіровоградська область. У решті регіонів показник захворюваності перевищує норму.

Критерії для посилення карантину

З 22 червня можливість послаблення карантину в регіоні визначають за 4 критеріями, повідомляє пресслужба МОЗ.

Важливо МОЗ розробляє нові обмеження для протидії COVID-19

За яких умов посилюватимуть карантин

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.

Які області не готові до послаблення карантину

Майже вся Україна не готова до послаблення карантину. Пом'якшити обмеження можна лише у Кіровоградській області.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область

У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Нині в Україні цей показник становить 163,8 при нормі 40 випадків захворювання.

Найвищий рівень динаміки захворюваності у Сумській області – 300,1. Натомість у столиці рівень захворюваності становить 191,6.

Загалом, показник не перевищує норму лише на Кіровоградщині – 24,8.

Важливо! У разі відповідності показникам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймає рішення про посилення карантину з урахуванням результатів оцінки епідемічної ситуації в регіоні.

До речі Окупанти на Донеччині переводять всі навчальні заклади на дистанційку через COVID-19

Яка ситуація з коронавірусом у цих регіонах

Вінницька область — 7 569 випадків;

Волинська область — 9 645 випадків;

Дніпропетровська область — 8 781 випадок;

Донецька область — 5 649 випадків;

Житомирська область — 8 326 випадки;

Закарпатська область — 10 850 випадок;

Запорізька область — 5 461 випадок;

Івано-Франківська область — 15 197 випадків;

Кіровоградська область — 1 304 випадки;

місто Київ — 27 497 випадків;

Київська область — 11 096 випадки;

Львівська область — 22 588 випадків;

Луганська область — 1 826 випадків;

Миколаївська область — 4 546 випадки;

Одеська область — 16 605 випадків;

Полтавська область — 4 377 випадків;

Рівненська область — 14 493 випадків;

Сумська область — 6 862 випадки;

Тернопільська область — 15 798 випадків;

Харківська область — 24 445 випадки;

Херсонська область — 1 892 випадків;

Хмельницька область — 8 792 випадки;

Чернівецька область — 16 319 випадків;

Черкаська область — 5 598 випадків;

Чернігівська область — 5 518 випадків.

Коронавірус в Україні: головне

Від початку пандемії в Україні діагностували 261 034 випадки коронавірусу.

Минулої доби, 10 жовтня, виявили 4 768 нових хворих.

нових хворих. 113 507 людина вже здолала COVID-19. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 4 972 пацієнти.

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

в Україні до 31 жовтня. З 1 серпня країну поділили на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній зоні діють різні обмеження.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу