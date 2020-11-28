Різдво з локдауном чи без: які обмеження у країнах світу на свята
Світ готується зустріти Різдво та Новий Рік під час пандемії коронавірусу. В деяких країнах не збираються відмовлятись від локдауну задля святкувань. У певних регіонах світу таки вважають, що послабити обмеження можна. Дізнайтесь більше у матеріалі 24 каналу.
Невідомо, коли в Україні буде локдаун
В українському уряді допускають, що можуть ввести локдаун на свята. Проте конкретних дат та термінів наразі немає. У МОЗ чекають на результати карантину вихідного дня. Про це інформує 24 канал.
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- Бельгія
У Бельгії вже з 1 грудня дещо послаблять карантинні обмеження. Зокрема, відчинять двері для відвідувачів магазини. Дозволять роботу басейнів та музеїв. Проте бари та ресторани будуть закриті.
Щоправда, в магазинах діятимуть суворі заходи. Покупки можна здійснювати лише поодинці і перебувати в торгових залах – не більше 30 хвилин.
Дещо свободи бельгійцям подарують напередодні Різдва.
- Комендантську годину з 22:00 перенесуть на 00:00 у Брюсселі та Валлонії.
- В гості можна запросити ще одну додаткову людину.
- Щодо Нового Року, то тут строгіші обмеження – послаблення правил не буде, феєрверки та святкові заходи заборонені.
- Буде посилений контроль на кордонах.
- Німеччина
В німецькому уряді припустили, що карантин в країні протримається до весни 2021 року. Обмеження в Німеччині посилили на початку листопада. Наразі кінцева дати дії локдауну – 20 грудня. Проте, найімовірніше, цей термін продовжать.
У Німеччині прогнозують затяжний карантин / Фото DW
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- Ірландія
В Ірландії вже послабили карантин. З 1 грудня в країні знову запрацюють усі магазини, ресторани, тренажерні зали та паби. Прем'єр-міністр Лео Варадкам закликав громадян, які планують повернутися до Ірландії з-за кордону на різдвяні свята, не подорожувати без необхідності, або ж дотримуватися протиепідемічних заходів.
- Молдова
У Молдові про послаблення обмежень на свята можна забути. Влада країни ввела надзвичайний стан, що діє з 30 листопада 2020 до 15 січня 2021 року.
Які обмеження діють в країні:
- Заборонена робота нічних клубів та караоке.
- Обмежений графік роботи закладів громадського харчування. Бари, ресторани та кафе можуть працювати з 22:00 до 7:00 виключно у режимі доставки.
- Окрім того, у країні заборонено проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади.
- Заборонена також робота театрів, кінотеатрів, концертних залів та будинків культури.
- У громадських місцях не можуть збиратися понад 3 людей.
- Люди віком від 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої потреби.
- Усім організаціям при можливості рекомендували перевести працівників на дистанційний режим роботи.
- Хорватія
У Хорватії посилили карантинні обмеження щонайменше до 20-х чисел грудня. Що буде в країні на Різдво та Новий Рік – влада поки не повідомляє.
Наразі в країні припинили роботу ресторани, казино, зали ігрових автоматів, фітнес-клуби та спортзали. Також в країні не проводять спортивних заходів. Водночас на публічних заходах можуть перебувати не більше 25 осіб. При цьому вони мають закінчуватися не пізніше 22:00. Також в країні обмежили проведення весіль та ярмарків.
- Грузія
У Грузії жорсткі карантинні обмеження мають тривати аж до 31 січня. Комендантську годину, яка раніше діяла у 7 найбільших містах, поширять на всю територію країни. Виходити на вулицю заборонено в період з 21:00 до 05:00.
- Нідерланди
Глава уряд країни Марк Рютте уже попередив, що послаблень карантину на період різдвяних свят очікувати не слід. Цього не дозволяє зробити епідеміологічна ситуація. Проте усе може змінитись: остаточне рішення щодо Різдва та Нового Року влада ухвалюватиме 8 грудня.
У Нідерландах рішення про святкування ухвалюватимуть на початку грудня / Фото WSJ
- Кіпр
На Кіпрі ввели жорсткі карантинні обмеження, аби зменшити рівень захворюваності на коронавірус. Влада країни сподівається, що це дозволить послабити локдаун з 14 грудня до 7 січня – на період свят.
Обмеження досить суворі: комендантська година з 21:00 до 5:00, у приватні будинки допускається лише 10 осіб, громадський транспорт працює лише на 50% завантаженості, заклади харчування відчинені лише до 19:00.
- Норвегія
Норвегія теж діє за схемою Кіпру. В країні зараз ввели суворі обмеження, аби дещо послабити їх на Різдво. Людей закликають максимально залишатись вдома та обмежити соціальні контакти. Рішення щодо свят ухвалюватимуть на початку грудня.
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Яка ситуація з коронавірусом у світі?Станом на 28 листопада у світі COVID-19 інфікувались більше ніж 61 мільйон 650 тисяч людей, 1 мільйон 442 тисячі випадків – летальні. Від недуги одужали майже 39,5 мільйона хворих.
ТОП-5 найбільш інфікованих країн:
– США – 13 мільйонів 91 тисяча випадків,
– Індія – 9 мільйонів 351 тисяча випадків,
– Бразилія – 6 мільйонів 238 тисяч випадків,
– Франція – 2 мільйони 248 тисяч,
– Росія – 2 мільйони 196 тисяч.
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