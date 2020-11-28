Світ готується зустріти Різдво та Новий Рік під час пандемії коронавірусу. В деяких країнах не збираються відмовлятись від локдауну задля святкувань. У певних регіонах світу таки вважають, що послабити обмеження можна. Дізнайтесь більше у матеріалі 24 каналу.

Невідомо, коли в Україні буде локдаун

В українському уряді допускають, що можуть ввести локдаун на свята. Проте конкретних дат та термінів наразі немає. У МОЗ чекають на результати карантину вихідного дня. Про це інформує 24 канал.

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Бельгія

У Бельгії вже з 1 грудня дещо послаблять карантинні обмеження. Зокрема, відчинять двері для відвідувачів магазини. Дозволять роботу басейнів та музеїв. Проте бари та ресторани будуть закриті.

Щоправда, в магазинах діятимуть суворі заходи. Покупки можна здійснювати лише поодинці і перебувати в торгових залах – не більше 30 хвилин.

Дещо свободи бельгійцям подарують напередодні Різдва.

Комендантську годину з 22:00 перенесуть на 00:00 у Брюсселі та Валлонії.

В гості можна запросити ще одну додаткову людину.

Щодо Нового Року, то тут строгіші обмеження – послаблення правил не буде, феєрверки та святкові заходи заборонені.

Буде посилений контроль на кордонах.

Німеччина

В німецькому уряді припустили, що карантин в країні протримається до весни 2021 року. Обмеження в Німеччині посилили на початку листопада. Наразі кінцева дати дії локдауну – 20 грудня. Проте, найімовірніше, цей термін продовжать.



У Німеччині прогнозують затяжний карантин / Фото DW

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Ірландія

В Ірландії вже послабили карантин. З 1 грудня в країні знову запрацюють усі магазини, ресторани, тренажерні зали та паби. Прем'єр-міністр Лео Варадкам закликав громадян, які планують повернутися до Ірландії з-за кордону на різдвяні свята, не подорожувати без необхідності, або ж дотримуватися протиепідемічних заходів.

Це цікаво! МЗС Ірландії дозволило різдвяному персонажу Санта Клаусу подорожувати країною під час карантину. Тепер він може не відбувати двотижневу самоізоляцію.

Молдова

У Молдові про послаблення обмежень на свята можна забути. Влада країни ввела надзвичайний стан, що діє з 30 листопада 2020 до 15 січня 2021 року.

Які обмеження діють в країні:

Заборонена робота нічних клубів та караоке.

Обмежений графік роботи закладів громадського харчування. Бари, ресторани та кафе можуть працювати з 22:00 до 7:00 виключно у режимі доставки.

Окрім того, у країні заборонено проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади.

Заборонена також робота театрів, кінотеатрів, концертних залів та будинків культури.

У громадських місцях не можуть збиратися понад 3 людей.

Люди віком від 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої потреби.

Усім організаціям при можливості рекомендували перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Хорватія

У Хорватії посилили карантинні обмеження щонайменше до 20-х чисел грудня. Що буде в країні на Різдво та Новий Рік – влада поки не повідомляє.



Наразі в країні припинили роботу ресторани, казино, зали ігрових автоматів, фітнес-клуби та спортзали. Також в країні не проводять спортивних заходів. Водночас на публічних заходах можуть перебувати не більше 25 осіб. При цьому вони мають закінчуватися не пізніше 22:00. Також в країні обмежили проведення весіль та ярмарків.

Грузія

У Грузії жорсткі карантинні обмеження мають тривати аж до 31 січня. Комендантську годину, яка раніше діяла у 7 найбільших містах, поширять на всю територію країни. Виходити на вулицю заборонено в період з 21:00 до 05:00.

Зауважте! Усе ж грузинська влада вирішила дати трохи розслабитись громадянам 31 грудня та 6 січня – у переддень Нового Року та Різдва. У цей час комендантська година не діятиме. Також з 24 грудня до 2 січня обіцяють відкрити ТРЦ і ринки, відновити роботу муніципального транспорту і міжміські перевезення.

Нідерланди

Глава уряд країни Марк Рютте уже попередив, що послаблень карантину на період різдвяних свят очікувати не слід. Цього не дозволяє зробити епідеміологічна ситуація. Проте усе може змінитись: остаточне рішення щодо Різдва та Нового Року влада ухвалюватиме 8 грудня.



У Нідерландах рішення про святкування ухвалюватимуть на початку грудня / Фото WSJ

Кіпр

На Кіпрі ввели жорсткі карантинні обмеження, аби зменшити рівень захворюваності на коронавірус. Влада країни сподівається, що це дозволить послабити локдаун з 14 грудня до 7 січня – на період свят.

Обмеження досить суворі: комендантська година з 21:00 до 5:00, у приватні будинки допускається лише 10 осіб, громадський транспорт працює лише на 50% завантаженості, заклади харчування відчинені лише до 19:00.

Норвегія

Норвегія теж діє за схемою Кіпру. В країні зараз ввели суворі обмеження, аби дещо послабити їх на Різдво. Людей закликають максимально залишатись вдома та обмежити соціальні контакти. Рішення щодо свят ухвалюватимуть на початку грудня.

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