Які партії найбільше витратили на рекламу в соцмережах перед виборами
Перед місцевими виборами, з 25 червня по 25 жовтня, деякі партії витратили на рекламу в соцмережах понад 250 тисяч доларів. Водночас були й політсили, які такими послугами майже не користувались.
Переважно партії витрачали гроші для основних партійних сторінок у фейсбуці та інстаграмі. Про це свідчать дані про витрати на рекламу українських політичних партій, повідомляє KNSKA.
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Які партії витратили на рекламу найбільше за 4 місяці
- "Голос" – 283 076 тисяч доларів;
- "Європейська Солідарність" – 197 143 тисяч доларів;
- "За Майбутнє" – 169 384 тисяч доларів;
- "Наш Край" – 166 821 тисяч доларів;
- "Слуга Народу" – 122 448 тисяч доларів;
- "Партія Шарія" – 119 840 тисяч доларів.
Зауважимо, протягом останнього тижня перед виборами витрати партій на рекламу значно зменшились. За цей час найбільше грошей на рекламу у соцмережах виділили "Наш Край", "За майбутнє" та "Партія Шарія".
Які партії не використовували рекламу у соцмережах
Кілька партій у переліку немає. Все тому, що у "Радикальної партії Ляшка" не існує єдиної офіційної сторінки в соцмережах. Відтак неможливо простежити точні витрати на рекламу.
Відповідно до підрахунків фейсбуку, "Батьківщина" не вела рекламної кампанії зі своєї офіційної сторінки. До слова, офіційна сторінка "Національного Корпусу" заблокована у фейсбуці.
Витрати партій на рекламу в соцмережах протягом 4 місяців / Інфографіка KNSKA.