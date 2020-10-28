Перед місцевими виборами, з 25 червня по 25 жовтня, деякі партії витратили на рекламу в соцмережах понад 250 тисяч доларів. Водночас були й політсили, які такими послугами майже не користувались.

Переважно партії витрачали гроші для основних партійних сторінок у фейсбуці та інстаграмі. Про це свідчать дані про витрати на рекламу українських політичних партій, повідомляє KNSKA.

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Які партії витратили на рекламу найбільше за 4 місяці

"Голос" – 283 076 тисяч доларів;

"Європейська Солідарність" – 197 143 тисяч доларів;

"За Майбутнє" – 169 384 тисяч доларів;

"Наш Край" – 166 821 тисяч доларів;

"Слуга Народу" – 122 448 тисяч доларів;

"Партія Шарія" – 119 840 тисяч доларів.

Зауважимо, протягом останнього тижня перед виборами витрати партій на рекламу значно зменшились. За цей час найбільше грошей на рекламу у соцмережах виділили "Наш Край", "За майбутнє" та "Партія Шарія".

Які партії не використовували рекламу у соцмережах

Кілька партій у переліку немає. Все тому, що у "Радикальної партії Ляшка" не існує єдиної офіційної сторінки в соцмережах. Відтак неможливо простежити точні витрати на рекламу.

Відповідно до підрахунків фейсбуку, "Батьківщина" не вела рекламної кампанії зі своєї офіційної сторінки. До слова, офіційна сторінка "Національного Корпусу" заблокована у фейсбуці.



Витрати партій на рекламу в соцмережах протягом 4 місяців / Інфографіка KNSKA.