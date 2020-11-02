Конституційний Суд України планує зібратися на засідання вже цього тижня. На ньому судді мають розглянути низку важливих питань, зокрема конституційність закону про мову та тлумачення понять права власності на землю та "гідних умов життя".

Перелік питань, що стоятимуть на порядку денному, з'явився на сайті Конституційного Суду. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

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Які питання Конституційний Суд розгляне цього тижня

2 листопада

Велика палата КС продовжить розгляд справи у закритій частині пленарного засідання про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.

Зверніть увагу! Збори суддів Конституційного Суду України, які були заплановані 2 листопада на 11:00, перенесли.

3 листопада

Судді КСУ на засіданні мають розглянути низку важливих питань. Серед них:

справа про офіційне тлумачення норм Преамбули Конституції про "гідні умови життя ", які має забезпечувати Верховна Рада;

", які має забезпечувати Верховна Рада; справа про конституційність закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" ;

; питання відкриття конституційного провадження про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування процедури спеціальної конфіскації ;

; розгляд закону про мову.

У чому полягають претензії до закону про мову:

Нардепи, більшість з яких є представниками "Опозиційної платформи – За життя", вважають, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема: на право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.

Усі зазначені подання розглядатимуть у закритій частині пленарного засідання.

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5 листопада

На відкритій частині пленарного засідання судді КСУ розглянуть конституційне подання про конституційність положень окремих статей Кримінального кодексу України. Вони регламентують процедуру і випадки застосування спеціальної конфіскації.

Чим "відзначився" Конституційний Суд