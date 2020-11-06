Як і в більшості країн світу, люди, які працюють за кордоном, все одно повинні платити податки у своїй країні. Чи сплачують українці податки та як їх хочуть змусити це зробити.

Українські заробітчани не платять податки

Про те, що українські заробітчани не платять податки в Україні, розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. Вихід із ситуації він вбачає у розкритті банківської таємниці. Що це означає та що українським заробітчанам варто знати про податки, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Голова податкової виступає за розкриття банківської таємниці

І ми, і НБУ бачимо цю інформацію: 12 мільярдів доларів переказів надійшло з-за кордону. З них 2,3 мільярда доларів – через системи переказів грошей, тобто точно мало потрапити в декларації. Але потрапило тільки 11 мільярдів гривень – у 30 разів менше від 12 мільярдів доларів,

– заявив Любченко.

Скільки грошей переказують заробітчани

У 2019 році українські заробітчани перевели до України 12 мільярдів доларів. Це стало одним із факторів зміцнення гривні минулого року.

Через пандемію коронавірусу цього року обсяги переказів дещо зменшилися, але все одно залишаються на високому рівні. До прикладу, лише за вересень обсяг переказів досяг 1 мільярда доларів, як повідомляє НБУ.

Важливо, що Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні – вересні 2020 року неформальними каналами в Україну перевели 3 мільярди 144 мільйони доларів.

Які податки сплачують заробітчани

Хто повинен платити податки

Податки сплачують резиденти України. Тобто, якщо українець виїхав за кордон і не повертається до України, а постійно живе там, то й податки сплачувати немає сенсу. Проте абсолютна більшість українських заробітчан таки є резидентами, а тому сплата податків в Україні – їхній прямий обов’язок.

Які податки повинні сплачувати українські заробітчани

Україні повинні платити ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Його ставка становить 18% від доходу. Та ще 1,5% військового збору.

За яких умов можна не платити

Українських заробітчан може обурювати вимога платити податки в Україні, якщо вони вже сплачують за кордоном. І це обурення цілком виправдане. Саме тому з деякими країнами Україна має угоди, щоб уникнути подвійного оподаткування.

Україна має такі угоди з понад 70 країнами світу, серед яких є Польща, Німеччина, Чехія, Італія тощо. З детальним списком можна ознайомитися на сайті Ліга.Закон.

Якщо, до прикладу, податкова ставка в іншій країні 10%, то в Україні залишиться сплатити 9,5% (від 19,5% ПДФО та військового збору відняли 10%). Проте умови з кожною країною різні.

Як заплатити менше податків

Щоб сплатити податки, потрібно подати річну декларацію. Як це зробити ми покроково описали у матеріалі Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити.

Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис. Прикріплюєте ключ та вводите пароль. Вибираєте режим "Електронний кабінет для громадян". Обираєте підпункт "Подання декларації про майновий стан і доходи". Створюєте декларацію та заповнюєте відповідні поля. Зберігаєте декларацію, підписуєте та надсилаєте.

Якщо ви працювали у країні, з якою Україна підписала договір про уникнення подвійного оподаткування, тоді в декларації потрібно вказати скільки податків та за якою ставкою сплатили за кордоном. Також як доказ, потрібно надати довідку отриману від державного органу відповідної країни.

Проте у заповненні декларації є й приємний бонус. Можна отримати податкову знижку, якщо платили за іпотеку, навчання, страхові платежі та інше. Як це зробити читайте у матеріалі Українці можуть повернути частину податків: як і за що.

Чи потрібно платити ЄСВ

ЄСВ платити не потрібно, оскільки це відповідальність роботодавця, а не працівника. Але саме від сплати ЄСВ залежить наявність пенсії для заробітчанина. Щодо пенсійного забезпечення Україна також має договори з іншими країнами.

Є два випадки: або заробітчанин отримує дві пенсії: українську та закордонну в залежності від стажу в кожній із країн або пенсію повністю виплачує Україна, сумуючи стаж, який українець відпрацював закордоном і тут. Детальніше про це розповідаємо у матеріалі Як українцям отримати пенсію в Польщі, Португалії та інших країнах.

Як хочуть змусити заробітчан платити податки

На думку Олексія Любченка, щоб податкова почала боротися з ухиленням від сплати податків із боку українських трудових мігрантів, потрібен контроль банківських рахунків.

Я категорично за розкриття банківської таємниці. Що це за архаїзм?.. Але ситуація приголомшлива: будь-яка країна світу, будь-який банк за кордоном на наш запит дає будь-яку інформацію щодо руху по рахунках, а Росія не дає. Хоча ризики я не розумію...,

– заявив глава податкової.

Думки економічних експертів щодо такої позиції голови податкової розділилися. Одні вважають, що це небезпечно, оскільки така інформація може потрапити у "неправильні" руки, які використають це проти українців. Натомість є експерти, які погоджуються, що розкриття банківської таємниці це ефективний спосіб у боротьбі проти несплати податків, який застосовують у багатьох країнах ЄС.

Організація економічного співробітництва та розвитку ще 9 років тому опублікувала звіт під назвою "Банківській таємниці прийшов кінець". Першими до ініціативи розкриття банківської таємниці для контролю над сплатою податків приєдналися розвинені країни.

Заробітчани платять податки

Насправді навіть з тих грошей заробітчан, які не оподатковуються ПДФО, податки сплачуються. Звичайна покупка в українському супермаркеті – це вже сплата податку, адже 20% від суми товару становить ПДВ (податок на додану вартість). А ціни на такі товари як алкоголь, тютюн чи пальне містять ще й акциз.

Зверніть увагу Мільярд доларів у вересні: грошові перекази в Україну перевищили рівень 2019 року

Не сплативши частини ЄСВ чи ПДФО, ви все одно йдете в магазин і з вас стягують податки. Система побудована таким чином і це не тільки в Україні, що ви за будь-яких умов будете сплачувати податки,

– пояснює Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна.

В межах проєкту Ціна держави створили інструмент, щоб ви могли самостійно порахувати скільки податків платите. Творці цього калькулятору стверджують, що українці до половини своїх доходів витрачають на сплату податків.