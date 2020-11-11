Через блокпости у Донецькій області від початку 2020 року понад 200 разів намагались перевезти зброю та боєприпаси. Крім того, зафіксували більше ніж 300 спроб транспортувати наркотики та психотропні речовини.

Протягом 10 місяців поліцейські зі складу Об’єднаних сил, які служать на блокпостах, виявили 2 862 правопорушення. Про це повідомляють у поліції Донецької області.

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Що відомо про виявлені порушення

серед них зафіксували 329 фактів нелегального перевезення наркотичних і психотропних речовин ;

; 216 разів намагалися перевезти зброю, боєприпаси та вибухівку;

боєприпаси та вибухівку; кожне шосте правопорушення мало кримінальний характер, і за цими фактами відкрили 432 кримінальні провадження.

під час перевірок на блокпостах поліцейські викрили 10 учасників незаконних збройних формувань – їх притягують до кримінальної відповідальності;

вдалося затримати 254 людей, яких розшукували за скоєння злочинів ;

; розшукали 17 безвісти зниклих людей.

вилучили 183 мобільних телефони, які перебували в розшуку.



Правопорушення, які виявили на блокпостах Донеччини / Інфографіка Нацполіції

Від початку 2020 року через спільні об’єкти пройшло понад 61,7 тисячі вантажних автомобілів, понад 2 мільйони легковиків та більш ніж 3,8 мільйона людей.

У поліції наголошують, що стандартні перевірки дають змогу ефективніше протидіяти злочинності та забезпечувати безпеку на території проведення ООС.

Зверніть увагу! 10 листопада Україна відкрила усі 7 КПВВ на Донбасі. Водночас Росія зі свої сторони блокує відновлення роботи контрольних пунктів в’їзду – виїзду. Країна-окупант скаржиться, що це питання з нею не узгодили. Більше про це читайте за посиланням.