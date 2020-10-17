Передусім Україні потрібно провести реформи задля досягнення верховенства права та у сфері боротьби з корупцією. Такої думки дотримуються посли країн G7.

Головне – верховенство права та боротьба з корупцією

Щороку у G7 визначають пріоритетні сфери реформ, у яких слід сприяти Україні. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу посол Японії в Україні Такаші Кураі.

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Цього року є п'ять таких сфер: верховенство права та боротьба з корупцією, економічне зростання, ефективне управління, людський розвиток, безпека та оборона. Хоча всі п'ять є важливими, серед них ми вважаємо "верховенство права та боротьбу з корупцією" пріоритетною та найобширнішою,

– зазначив посол.

Міжнародні партнери допомагають з законопроєктами

За словами японського дипломата, міжнародні партнери не стоять осторонь, а допомагають у розробці необхідних законопроєктів та внесенні змін до чинного законодавства – відповідно до міжнародних стандартів.

Важливим є те, що головну роль відіграє Україна, тобто парламент, уряд, органи влади є основними гравцями в цьому. Ми лише, як допоміжна сила, допомагаємо створити кістяк законопроєктів,

– сказав Кураі.

Важливо! G7 або Велика сімка – це США, Канада, Японія, Італія, Велика Британія, Франція та Італія. У рамках G7 активно діє Група підтримки України, яка функціонує з 2015 року. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання щодо підтримки Києва та проведення реформ.