У світі відбуваються незворотні кліматичні зміни. Приміром, за 100 років, у період з 1901 по 2010 рік, рівень світового океану піднявся на 19 сантиметрів.

Якщо такі зміни триватимуть і надалі, то це призведе до затоплення ціли регіонів. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі "Главреду".

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Які українські регіони в зоні ризику:

Таким чином в Україні можуть бути підтоплені деякі частини узбережжя Азовського і Чорного морів.

Райони Ізмаїла і Вилкового в Одеській області ми взагалі можемо втратити. Втім, небезпечне не тільки затоплення території, а й ерозія узбережжя, яку провокують ці процеси,

– наголосила Балабух.

Кримський півострів, за словами експертки, не затоне, бо він досить "високий". Зауважимо, що південне узбережжя півострова оточене горами.

"Там є гірська система, проте ризик для степової частини, особливо її північних регіонів, все ж є", – додала кліматологиня.

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Раніше експерти розповідали, що в Україні кліматичні зони зміщуються на північ. Відтак, й екстремальні погодні явища, що все частіше накривають Україну, можуть взагалі стати звичними. Йдеться про смерчі, потужні зливи та ураганні вітри.