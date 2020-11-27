У Програмі розвитку ООН повідомили, що для того, аби ЄС і МВФ продовжили надавати підтримку Україні, вона повинна виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. Натомість партнери попереджають Україну: скандальне рішення КСУ може негативно на зусилля, яких доклала наша держава.

Україна взяла на себе цілу низку зобов'язань щодо викорінення корупції, нагадала постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Такі зобов'язання мають бути виконані для того, щоб партнери з розвитку, зокрема ЄС, МВФ й інші партнери, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна,

– наголосила Дафіна Герчева.

Вона підкреслила, що нині багато чого стоїть на кону, але українські партнери таки переконані, що мудрість і розслудливість візьмуть гору, що вплине на появу найближчим часом зваженого рішення.

Крім того, представниця Програми розвитку ООН висловила занепокоєння рішенням Конституційного Суду щодо покарання за недостовірне декларування, підкресливши, що нинішня ситуація є дуже складною та має цілу низку важливих нюансів.

"З одного боку незалежний суд і розподіл державної влади свідчать про те, що в Україні розвивається демократія. Втім, з іншого боку виникає чимало запитань і щодо підстав і наслідків цього рішення", – пояснила представниця ООН.

Вона висловила переконання, що дві найважливіші й найскладніші реформи в Україні – судова й медична. Успішне впровадження цих реформ залежить від багатьох різних чинників.

Для того, щоб ці реформи були успішними, потрібна комплексна підтримка й активне залучення зацікавлених сторін і всіх секторів. Це непросто, але над цим усе одно треба працювати,

– резюмувала Дафіна Герчева.