Очільник СБУ Іван Баканов переконаний, що питання реформування Служби нині стало занадто політизованим. Законодавчі спекуляції в цьому питанні можуть послабити національну безпеку, що зіграє на користь Росії.

Проєкт закону про реформування СБУ, розроблений депутатами, не сприяє посиленню національної безпеки, його текст дуже різниться з першим варіантом, поданим президентом. Про це Іван Баканов заявив в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Він заявив, що фінальний текст документу ніхто навіть не обговорював зі Службою безпеки України. Тож це не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб ЄС і НАТО.

Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати й ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки й оборони ще на етапі реформи, а заодно й боєздатність військових – також спецоперація,

– наголосив очільник СБУ.

За його словами, учасники дискусії мають це розуміти й уміти вчасно зупинитися. Наразі ж питання реформи Служби безпеки, на думку її очільника, стало занадто політизованим.

Щодо тих аспектів, які, як він вважає, можуть завдати шкоди Службі безпеки України й державі загалом, Іван Баканов виділив позбавлення функцій досудового розслідування, а також повне відсторонення від питань, пов'язаних з економікою.

"Законодавці вилучили із завдань, функцій і повноважень усі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні про способи встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами й ліквідними секторами економіки", – підкреслив Іван Баканов.