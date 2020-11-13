Баканов заявив про загрози через законодавчі маніпуляції з реформою СБУ
Очільник СБУ Іван Баканов переконаний, що питання реформування Служби нині стало занадто політизованим. Законодавчі спекуляції в цьому питанні можуть послабити національну безпеку, що зіграє на користь Росії.
Проєкт закону про реформування СБУ, розроблений депутатами, не сприяє посиленню національної безпеки, його текст дуже різниться з першим варіантом, поданим президентом. Про це Іван Баканов заявив в інтерв'ю Інтерфаксу.
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Він заявив, що фінальний текст документу ніхто навіть не обговорював зі Службою безпеки України. Тож це не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб ЄС і НАТО.
Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати й ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки й оборони ще на етапі реформи, а заодно й боєздатність військових – також спецоперація,
– наголосив очільник СБУ.
За його словами, учасники дискусії мають це розуміти й уміти вчасно зупинитися. Наразі ж питання реформи Служби безпеки, на думку її очільника, стало занадто політизованим.
Щодо тих аспектів, які, як він вважає, можуть завдати шкоди Службі безпеки України й державі загалом, Іван Баканов виділив позбавлення функцій досудового розслідування, а також повне відсторонення від питань, пов'язаних з економікою.
"Законодавці вилучили із завдань, функцій і повноважень усі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні про способи встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами й ліквідними секторами економіки", – підкреслив Іван Баканов.
Що відомо про реформу СБУ?
Вона розпочалася у 2019 році з приходом нової влади внаслідок виборів. Основна мета реформи, як стверджується, – це закріпити нові пріоритети в роботі та зробити СБУ більш ефективною.
У самій Службі безпеки заявляли, що реформа надасть їй дієві механізми для того, аби краще реагувати на нові загрози, які виникають у сучасному світі.
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