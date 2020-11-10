Зарплатні оклади у народних депутатів за часів президентства Володимира Зеленського менші, ніж були в їхніх попередників. Зокрема, не дотягують до рівня виплат у часи Віктора Януковича.

Зарплати нардепів впали "після Януковича"

Крива зарплат пішла на спад після Революції Гідності. Про це йдеться у статті "Української правди".

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Зменшення почалося після рішення тогочасного прем’єра Арсенія Яценюка залишити депутатам "голий" оклад у розмірі 6 тисяч гривень.

Зарплата поступово зростала після змін, внесених наступним головою уряду Володимиром Гройсманом. За словами ексдепутатки Ольги Червакової, останнім розпорядженням на посаді спікера Ради у 2016 році він підняв депутатський оклад до 17,6 тисячі гривень.

Починаючи з 2017 року, тобто ще за попереднього скликання, оклад нардепів був прив’язаний до прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня кожного року. На початку 2020 року він становив 2 102 гривні.

Щорічне збільшення прожиткового мінімуму передбачає і зростання зарплат депутатів. За рік прожитковий мінімум "збільшується" приблизно на 150 – 180 гривень. З 2018 по 2020 рік оклад нардепа, який працює у комітеті, підвищився з 17,6 до 21 тисячі.



Скільки парламентарі заробляють у 2020 / Скриншот зі сайту "Української правди"

Але остаточна зарплата значно вища

Однак у підсумку зарплата депутата становить 30 – 40 тисяч гривень. Зростання відбувається завдяки надбавкам. А їх багацько: від 15% окладу за ступінь кандидата наук та доктора філософії до 100% – за інтенсивність праці.

У результаті середня зарплата нардепа у вересні 2020 року була вдвічі більшою, ніж посадовий оклад, та становила майже 40 тисяч гривень.

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Що формує остаточну зарплату нардепа / Інфографіка "Української правди"

За що ще нардепи отримують гроші

Українці щомісяця оплачують кожному парламентарю по 50 тисяч гривень на роботу їхніх помічників.

Крім того, понад 40 тисяч – на витрати з виконання депутатської діяльності.



Як змінювалися зарплати парламентарів / Інфографіка "Української правди"