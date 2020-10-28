У 1 серпня 2020 року змінилися умови на газовому ринку. Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах. Яку ціну зараз пропонують на ринку різні постачальники?

У 2020 за газ та за його транспортування платити потрібно окремо. Перша платіжка від постачальника газу, яких на ринку багато і в кожного різна ціна. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу. Детальніше про ціни розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Ціна на газ для населення у листопаді зросла: це пов'язано з опалювальним сезоном

Як формується ціна?

З початку року ціна визначалася за формулою: вартість на європейському хабі + транспортування, ПДВ та інше. Нафтогаз називав ціну кожного місяця після 22 числа і мав спецзобов’язання – забезпечувати газом населення.

Тепер ці спецзобов’язання скасували й кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця. Тобто ціну за листопад повинні були сказати до 26 жовтня.

Ціни у листопаді

У листопаді ціни на газ підвищилися, що пов'язують з початком опалювального сезону. Ми ознайомилися із сайтом Газотека, який порівнює тарифи на газ різних постачальників.

Найдешевший газ пропонує Палівенерго – 5,88 гривні за кубометр за умови передплати та 6 гривень, якщо оплачуєте в кінці місяця.

MEGAWATT пропонує трохи дорожчу ціну – 6,22 гривні при оплаті в кінці місяця. Нафтогаз ще дорожче – 6,33 гривні.

Менш як 7 гривень пропонують також Львівенергозбут (6,62 гривні), Теплобуд (6,65 гривні) і ТАС Енерджі (6,84 гривні).

В тій ціновій категорії можуть заплатити і клієнти Статус Енерго (6,8 гривні) та Асканія Енерджі (6,95 гривні). Але, щоб отримати таку ціну, потрібно укласти договір на такий фіксований тариф на 6 місяців вперед.

Найдорожчу ціну, а саме 8,91 гривні за кубометр пропонує Запоріжгаз Збут.

Як бачимо, ціни суттєво відрізняються і залежать від умов оплати. Дешевше, якщо оплачуєте наперед за 6 місяців. Якщо ж оплачуєте вже після споживання, то ціна трохи вища.

Вартість транспортування газу

Дещо складніше з ціною на транспортування. За основу взяли об’єм використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 вересня 2019 року для кожного споживача окремо. Цей об'єм поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто з 1 липня до кінця року ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

На приклад, мешканець міста Києва, який з жовтня 2018 по вересень 2019 використав 5000 кубометрів газу, протягом 2020 щомісяця платитиме 142 гривні за розподіл газу. Навіть, якщо ви не споживали газ за цілий місяць, вам доведеться заплатити за його транспортування.

Найдешевше платять мешканці Києва, Тернопілля та Кривого Рогу. Найдорожчу платіжку отримають мешканці частини Львівської та Вінницької областей. Детальніше дивіться в інфографіці – актуальні ціни в червоному кольорі.



Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

Чим менше місто, тим більша ціна на платіжку за розподіл газу. Тому найдорожче платитимуть мешканці сіл та селищ, а також малих міст.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".



Ціни на газ підвищаться через збільшення фінансування газопостачальників / Фото 24 каналу

Як змінити постачальника

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися.

Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи).

Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ.

Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але постачальник може відмовити у наданні послуг.

Детальніше Ринок газу для населення: як працює та з якими проблеми зіткнулися українці

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.