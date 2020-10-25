Виборці повідомили, що не біля всіх виборчих дільниць були присутні волонтери, які мали проводити опитування від президента Володимира Зеленського.

Як дослідила громадянська мережа "Опора", станом на 16 годину 25 жовтня, лише 55 % інтерв’юєрів були на виборчих дільницях та роздавали акнети для всіх охочих, передає координаторка ГО Ольга Айвазовська у фейсбуці.

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Натомість на 45 % дільниць не було волонтерів, які мали проводити опитування від Зеленського.

Зокрема, найбільша кількість дільниць, де були присутні волонтери, розташовані на півдні – 78,65%, найменше на заході – 37,81%, в центрі – 55,79%, а на сході – 56,87 %.

До слова, українці ділилися фото з виборчих дільниць, на яких було помітно, що проводити незаконне опитування Зеленського поставили неповнолітніх. Зокрема, так було в Одесі, Києві та інших містах. А до поліції надійшло 4 заяви про це, а також те, що інтерв'юєрам за це заплатили.

Також було оприлюднено відео про те, як у Хмельницькому чоловік сім разів голосував в опитуванні. До речі, багато українців вирішили все ж таки не оминути увагою опитування президента та навіть не звертали уваги на волонтерів.

Що відомо про всеукраїнвське опитування президента? Під час місцевих виборів у неділю, 25 жовтня, проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань. Ось вони:

1. Чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

2. Чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони.

3. Чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів.

4. Чи підтримують легалізацію медичного канабісу.

5. Чи підтримують підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу