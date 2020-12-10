З метою запобігання ДТП та заторів на дорогах Укравтодор ввів тимчасове обмеження на рух вантажівок та автобусів. Все через несприятливі погодні умови – дощ при мінусовій температурі та сніг.

Під час обмеження руху вантажівок служба автомобільних доріг проводить обробку дорожнього покриття спецтехнікою. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Актуально З неба може падати льодяний дощ: Україну накриє циклон Yvonne У яких областях складна ситуація Станом на 16:00 10 грудня рух обмежили у: Київській області;

Житомирській. Де відновили рух Раніше рятувальники повідомляли про обробку доріг у: Рівненській області;

Тернопільській;

Хмельницькій; Однак згодом обмеження на рух транспорту у цих регіонах зняли. У ДСНС закликали водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму та необхідної дистанції. Зверніть увагу! Через негоду 10 грудня на дорогах в Україні трапилася низка ДТП. Зокрема, на Волині не розминулися фура та жигуль. Крім того, на трасі біля Ковеля зіткнулись 4 машини, через це постраждали 3 людей.