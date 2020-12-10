У яких областях обмежили рух на дорогах через сніг: список
З метою запобігання ДТП та заторів на дорогах Укравтодор ввів тимчасове обмеження на рух вантажівок та автобусів. Все через несприятливі погодні умови – дощ при мінусовій температурі та сніг.
Під час обмеження руху вантажівок служба автомобільних доріг проводить обробку дорожнього покриття спецтехнікою. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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У яких областях складна ситуація
Станом на 16:00 10 грудня рух обмежили у:
- Київській області;
- Житомирській.
Де відновили рух
Раніше рятувальники повідомляли про обробку доріг у:
- Рівненській області;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
Однак згодом обмеження на рух транспорту у цих регіонах зняли.
У ДСНС закликали водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму та необхідної дистанції.
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