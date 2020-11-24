Думки українців щодо умов, на яких варто звільняти окупований Донбас розділилися. Втім, більшість таки вважають, що повернення територій має відбутися без особливих умов. Так само розділилися думки щодо долі Донбасу в разі неможливості його повернення.

Опитування щодо варіантів майбутнього нині непідконтрольних Україні частин Донбасу провів центр Разумкова. Цікаво Чи треба Зеленському говорити з Путіним: скільки українців проти – опитування Повернення Донбасу без особливих умов: вважають бажаним варіантом – 50%,

прийнятний варіант – 25,9%,

неприпустимий варіант – 10,2%,

важко відповісти – 13,8%. Ізоляція Донбасу в разі його неповернення: бажаний варіант – 15,4%,

припустимий варіант – 32,9%,

неприпустимий варіант – 28,7%,

важко відповісти – 22,9%. Повернення Донбасу на умовах мінських угод: бажаний варіант – 13,4%,

прийнятний варіант – 25,4%,

неприпустимий варіант – 43,9%,

важко відповісти – 17,3%. Відокремлення Донбасу зі створенням "незалежних держав": бажаний варіант – 4,2%,

припустимий варіант – 18,0%,

неприпустимий варіант – 60,6%,

важко відповісти – 17,1%. Приєднання Донбасу до складу Росії: бажаний варіант – 2,6%,

припустимий варіант – 12,6%,

неприпустимий варіант – 69,1%,

важко відповісти – 15,7%.

Що українці думають про подальшу долю Донбасу / Таблиця центру Разумкова Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16 – 22 жовтня 2020 року в усіх регіонах України, крім Криму й окупованих частин Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.