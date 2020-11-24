На яких умовах Україні слід повертати Донбас: опитування українців
Думки українців щодо умов, на яких варто звільняти окупований Донбас розділилися. Втім, більшість таки вважають, що повернення територій має відбутися без особливих умов. Так само розділилися думки щодо долі Донбасу в разі неможливості його повернення.
Опитування щодо варіантів майбутнього нині непідконтрольних Україні частин Донбасу провів центр Разумкова.
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Повернення Донбасу без особливих умов:
- вважають бажаним варіантом – 50%,
- прийнятний варіант – 25,9%,
- неприпустимий варіант – 10,2%,
- важко відповісти – 13,8%.
Ізоляція Донбасу в разі його неповернення:
- бажаний варіант – 15,4%,
- припустимий варіант – 32,9%,
- неприпустимий варіант – 28,7%,
- важко відповісти – 22,9%.
Повернення Донбасу на умовах мінських угод:
- бажаний варіант – 13,4%,
- прийнятний варіант – 25,4%,
- неприпустимий варіант – 43,9%,
- важко відповісти – 17,3%.
Відокремлення Донбасу зі створенням "незалежних держав":
- бажаний варіант – 4,2%,
- припустимий варіант – 18,0%,
- неприпустимий варіант – 60,6%,
- важко відповісти – 17,1%.
Приєднання Донбасу до складу Росії:
- бажаний варіант – 2,6%,
- припустимий варіант – 12,6%,
- неприпустимий варіант – 69,1%,
- важко відповісти – 15,7%.
Що українці думають про подальшу долю Донбасу / Таблиця центру Разумкова
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