Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що до кінця року гривня протримається на тому ж рівні, що є зараз. Певних коливань слід очікувати, але вони будуть незначними.

Для курсу у 30 гривень за долар, на думку міністра, немає підстав. Про це Сергій Марченко розповів в інтерв’ю The Page.

Актуально Курс валют на 13 жовтня: долар і євро знову різко подорожчали

Гадаю, той курс гривні, який зараз є, і той, який був упродовж останніх пів року, до кінця року суттєво не зміниться. Тобто будуть певні коливання. Зараз у нас, як ви говорите, є девальваційний тренд. Він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших чинників,

– пояснив глава Мінфіну.

Марченко зауважив, що ключовими залишаються обсяги цих коливань. Якщо йдеться про "плюс – мінус 10%", – то це нормально.

Водночас у міністра запитали, чи може бути курс у 30 гривень і вище, якщо в України виникнуть проблеми з МВФ.

"Для цього немає підстав. Знову ж таки чинник МВФ більше технічно-політичний, ніж такий, що реально впливає на цю ситуацію. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт – імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції", – пояснив Марченко.

Він додав, що МВФ – це також один із чинників притоку валюти в країну, але не основний.



Як зросте ціна долара до 2022 року / інфографіка 24 каналу