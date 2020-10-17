Канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулась до німців через погіршення ситуації з коронавірусом. Меркель попросила обмежити соціальні контакти та уникати поїздок.

Меркель звернулась до нації 17 жовтня

На думку канцлерки, саме найближчими тижнями вирішиться, чи вдасться втримати вірус під контролем. Про це Меркель повідомила у зверненні до нації 17 жовтня, інформує The Local.

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Я звертаюся до вас: зустрічайтеся з меншою кількістю людей, як вдома, так і на вулиці. Будь ласка, відмовтеся від будь-якої подорожі, яке не є абсолютно необхідною, від будь-якої вечірки, яка не є абсолютно необхідною.Ми повинні зробити все, щоб вірус не вийшов з-під контролю,

– зазначила Меркель.

У літні місяці німці "розслабились"

За словами політикині, саме через певне розслаблення німців у літні місяці, зараз в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Отож, аби мати нормальні свята та Різдво, потрібно зараз докласти зусиль.

Якою буде зима, яким буде Різдво, вирішиться найближчими днями та тижнями. Ми усі маємо на це вплив через наші дії,

– наголосила канцлерка.

Зверніть увагу! Через загрозливу ситуацію з коронавірусом у Європі скасували саміт лідерів країн ЄС, який мав відбутись у Берліні в листопаді.