У Володимира Зеленського вважають більш прийнятним варіантом збереження в Україні адаптивного карантину за регіональним принципом. Адже ситуація у різних областях відрізняється.

В ОП уважно відстежують статистичні параметри, пов'язані з коронавірусом. Про це у коментарі Інтерфакс-Україна розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, досі далеко не всі на місцях розуміють важливість соціальної дистанції та інших превентивних заходів.

Для нас куди кращим є адаптивний карантин, який точно побудований за регіональним принципом. Тому що в регіонах ситуації сильно різняться,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що статистка щодо того, скільки людей захворіли, скільки перебувають у важкому стані, наскільки зайняті ліжка у лікарнях – це ключові параметри. Вони точно визначають стратегію "поведінки держави", а також дають розуміння, треба чи не треба вводити додаткові обмеження.

Коронавірус та карантин в Україні: основне

За добу 2 листопада COVID-19 підтвердили у 8 899 людей – це найбільше від початку епідемії в Україні. Серед нових випадків заражених 346 дітей та 401 медпрацівник.

Госпіталізували до лікарень 1 207 хворих – що теж рекорд.

Загалом в Україні на коронавірус захворіли 411 093 людей. Одужати вдалося 168 868 хворим, натомість померли від ускладнень 7 532.

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року. До того часу діятиме карантинний поділ на кольорові зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють свої обмеження. З 2 листопада в Україні почали діяти оновлені зони карантину.

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Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу