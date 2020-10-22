Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 6%, як це було й раніше. Таке рішення схвалили з огляду на прогнози регулятора щодо темпів інфляції і падіння ВВП до кінця 2020 й у наступні два роки.

Правління держрегулятора схвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних, повідомляє Національний банк України.

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Як пояснили в НБУ, збереження м'якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення й досягнення цілі з інфляції.

Прогноз щодо інфляції

Раніше прогнозувалося, що рівень інфляції буде в межах 4% – 6%. Втім у вересні 2020 року зростання цін було нижчим за визначений діапазон. У річному вимірі інфляція й зовсім сповільнилася до 2,3%.

Втім це лише тимчасово. Нацбанк прогнозує, що вже до кінця до 2020 року інфляція досягне визначеного діапазону 4% – 6% і надалі продовжить пришвидшуватися.

За прогнозом НБУ, середньорічний показник інфляції у 2020 році досягне 4,1%. Вже у 2021 році здорожчання цін буде ще швидшим – 6,5%.

Падіння ВВП

Національний банк України вирішив залишити попередній прогноз щодо падіння ВВП. Тобто 6% у річному вимірі або майже 238,5 мільярда гривень за рік.

Якщо у 2019 році ВВП України становив 3 трильйони 974 мільйони гривень, то цього року слід очкувати ВВП на рівні близько 3 трильйонів 736 мільярдів гривень.

Натомість у 2021 – 2022 році прогнозують зростання ВВП на рівні 4%. Тобто вже у 2022 році валовий внутрішній продукт України перевищить показник 2019 року.

Зверніть увагу! Багато економістів, зокрема й працівники НБУ раніше заявляли, що прогноз падіння ВВП 2020 року можна скоротити до 5%. Мовляв, у серпні в річному вимірі він становив вже менше прогнозу, а саме 5,8%, а надалі економіка лише відновлювалася й ситуація покращувалася.

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Дефіцит держбюджету

Нацбанк переконаний, що після того, як економіка повернеться до сталого зростання, почне скорочуватися й дефіцит держбюджету.

За прогнозом, "дірка в бюджеті" вже до 2022 року має скоротитися до 3% від ВВП. На цей час це буде трохи більше як 120 мільярдів гривень.

Державні борги України

У 2020 році державний і гарантований державою борг зріс до 63% від ВВП України. Втім Національний банк прогнозує, що в наступні роки він скорочуватиметься на 2 – 3 пункти щорічно.

Як пояснює держрегулятор, цьому сприятимуть стале зростання економіки, виважена фіскальна політика й повільні коливання обмінного курсу.

Резюме прогнозу

У Нацбанку підкреслюють, що для стабільного й повного покриття дефіциту державного бюджету необхідно продовжувати співпрацю з західними кредиторами, зокрема з МВФ.

Там також наголошують, що співпраця з партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов'язання України.

Враховуючи існуючий баланс ризиків й очікуваний вихід інфляції за межі цільового діапазону у 2021 році, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%,

– пояснили в НБУ.