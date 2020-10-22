Нацбанк зробив прогноз щодо інфляції, падіння ВВП і дефіциту бюджету у 2020 році
Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 6%, як це було й раніше. Таке рішення схвалили з огляду на прогнози регулятора щодо темпів інфляції і падіння ВВП до кінця 2020 й у наступні два роки.
Правління держрегулятора схвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних, повідомляє Національний банк України.
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Як пояснили в НБУ, збереження м'якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення й досягнення цілі з інфляції.
Прогноз щодо інфляції
Раніше прогнозувалося, що рівень інфляції буде в межах 4% – 6%. Втім у вересні 2020 року зростання цін було нижчим за визначений діапазон. У річному вимірі інфляція й зовсім сповільнилася до 2,3%.
Втім це лише тимчасово. Нацбанк прогнозує, що вже до кінця до 2020 року інфляція досягне визначеного діапазону 4% – 6% і надалі продовжить пришвидшуватися.
За прогнозом НБУ, середньорічний показник інфляції у 2020 році досягне 4,1%. Вже у 2021 році здорожчання цін буде ще швидшим – 6,5%.
Падіння ВВП
Національний банк України вирішив залишити попередній прогноз щодо падіння ВВП. Тобто 6% у річному вимірі або майже 238,5 мільярда гривень за рік.
Якщо у 2019 році ВВП України становив 3 трильйони 974 мільйони гривень, то цього року слід очкувати ВВП на рівні близько 3 трильйонів 736 мільярдів гривень.
Натомість у 2021 – 2022 році прогнозують зростання ВВП на рівні 4%. Тобто вже у 2022 році валовий внутрішній продукт України перевищить показник 2019 року.
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Дефіцит держбюджету
Нацбанк переконаний, що після того, як економіка повернеться до сталого зростання, почне скорочуватися й дефіцит держбюджету.
За прогнозом, "дірка в бюджеті" вже до 2022 року має скоротитися до 3% від ВВП. На цей час це буде трохи більше як 120 мільярдів гривень.
Державні борги України
У 2020 році державний і гарантований державою борг зріс до 63% від ВВП України. Втім Національний банк прогнозує, що в наступні роки він скорочуватиметься на 2 – 3 пункти щорічно.
Як пояснює держрегулятор, цьому сприятимуть стале зростання економіки, виважена фіскальна політика й повільні коливання обмінного курсу.
Резюме прогнозу
У Нацбанку підкреслюють, що для стабільного й повного покриття дефіциту державного бюджету необхідно продовжувати співпрацю з західними кредиторами, зокрема з МВФ.
Там також наголошують, що співпраця з партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності. Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов'язання України.
Враховуючи існуючий баланс ризиків й очікуваний вихід інфляції за межі цільового діапазону у 2021 році, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 6%,
– пояснили в НБУ.
Що таке облікова ставка?
Це основний орієнтир, який визначає фактичну вартість грошей в економіці. Фактично це відсоток, під який комерційні банки отримують гроші в центробанку – НБУ.
Відповідно це визначає відсоток, під який банки видають кредити громадянам і бізнесу. Чим менша облікова ставка, тим менший відсоток кредиту.