Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки державного візиту до Туреччини. Очолював українську делегацію президент Володимир Зеленський. За словами Єрмака, все пройшло доволі успішно для України.

Як підкреслив Єрмак у фейсбуці, з Туреччини представники української влади повертаються "з відмінним результатом – конкретним і закріпленим в декількох документах".

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Сильно збільшується військове співробітництво. За словами Єрмака, працювати спільно з Туреччиною, яка наполегливо просувається саме в цьому напрямку, над розвитком військово-промислових проєктів для України дуже перспективно.

Суттєво посилюється співпраця за лінією безпекових структур. Очільник ОПУ підкреслив, що Україна співпрацюватиме з країною, яка дуже активно впроваджує інноваційні безпекові ідеї.

Туреччина абсолютно чітко підтримує прагнення України до повноправного вступу до НАТО та є партнером у реалізації цієї ідеї. Єрмак наголосив, що це не просто слова, а реальна, фактична, конкретна допомога.

Між Україною та Туреччиною буде ще більше спільної роботи в інфраструктурі, у розвитку портів, фінансового сектору та промисловості.

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