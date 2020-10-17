З якими результатом Україна повертається з Туреччини: подробиці від Єрмака
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки державного візиту до Туреччини. Очолював українську делегацію президент Володимир Зеленський. За словами Єрмака, все пройшло доволі успішно для України.
Як підкреслив Єрмак у фейсбуці, з Туреччини представники української влади повертаються "з відмінним результатом – конкретним і закріпленим в декількох документах".
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Про що домовилися Україна та Туреччина: підсумки від Єрмака
- Сильно збільшується військове співробітництво. За словами Єрмака, працювати спільно з Туреччиною, яка наполегливо просувається саме в цьому напрямку, над розвитком військово-промислових проєктів для України дуже перспективно.
- Суттєво посилюється співпраця за лінією безпекових структур. Очільник ОПУ підкреслив, що Україна співпрацюватиме з країною, яка дуже активно впроваджує інноваційні безпекові ідеї.
- Туреччина абсолютно чітко підтримує прагнення України до повноправного вступу до НАТО та є партнером у реалізації цієї ідеї. Єрмак наголосив, що це не просто слова, а реальна, фактична, конкретна допомога.
- Між Україною та Туреччиною буде ще більше спільної роботи в інфраструктурі, у розвитку портів, фінансового сектору та промисловості.
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