Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження карантину вихідного дня через COVID-19. Наразі і сам Бондаренко хворіє на коронавірус.

Карантин вихідного дня черкаський мер назвав "полумірами". Про це Бондаренко розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Я хочу, щоб наш уряд навчився приймати рішення - або хай вводять надзвичайний стан і скажуть, що вони нам виплатять компенсації за цей надзвичайний стан. А просто якісь полуміри, невідомо для чого, цього робити не потрібно,

– наголосив очільник Черкас.

Що ще сказав Бондаренко

Він зауважив, що більшість людей – працюють, тому якщо закрити магазини на вихідні, це спричинить значні черги у будні дні. Окрім того, карантин вихідного дня може знищити малий бізнес.

Бондаренко наголосив: Черкаси – невелике місто, і під час вихідних люди масово виїжджають відпочити на березі Дніпра. Великих скупчень народу вдасться уникнути.

Мер також розповів, що віддав наказ збільшити кількість громадського транспорту. Зокрема, тролейбусів.

Зверніть увагу! Про своє зараження коронавірусом Бондаренко повідомив 10 листопада. Він наголосив, що нормально почувається.

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