Згідно з даними Ініціативи щодо прозорості будівництва CoST Ukraine, у 2020 році було виконано 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту та 4 395,4 км поточного середнього ремонту доріг.

При цьому якість проведених робіт істотно покращилася, а вартість у перерахунку на 1 км помітно знизилася. Докладні дані наводить Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Середня вартість 1 км нового будівництва склала 90,2 млн грн, що на 14,3% менше, ніж в 2019 році. Вартість реконструкції у середньому зменшилася на 44,7% і склала 36 млн грн, капітального ремонту – 25,184 млн грн (+4),

– пише ЦТС.

Окрему увагу CoST Ukraine приділено поточному середньому ремонту. За їхніми даними, вартість такого ремонту істотно зросла, але пояснюється це тим, що до даного виду ремонту стали застосовувати набагато більш високі вимоги.

Як пише ЦТС, вартість поточного середнього ремонту на 1 км у 2020 році склала 11,193 млн грн, що на 91,6% більше, ніж у 2019 році. Директор CoST Ukraine Святослав Абрамов пояснює, чому: "Більшість поточних середніх ремонтів доріг "Укравтодор" у поточному році, на відміну від попередніх періодів, проводить з посиленою технологією. Замінюється і зміцнюється основа автодоріг, що наближає технологію виконання поточного середнього ремонту доріг до технології капітальних ремонтів. Відповідно, довговічність відремонтованих доріг значно зростає".

Абрамов повідомляє і про інші позитивні тенденції у роботі "Укравтодору" у 2020 році: "Більшість договорів було укладено вже у квітні, а не у червні, як це відбувалося у 2019 році. Також позитивною тенденцією є пріоритезація на великих обсягах робіт. "Укравтодор" вибрав правильну тактику ремонтувати великі ділянки доріг, а не відновлювати автодороги невеликими відрізками, по кілька кілометрів".

ЦТС наводить також дані голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, який оцінив попередні результати роботи відомства за підсумками року: "У 2020 році за суму у 81 млрд грн було отримано 3 926 км доріг. Тобто, середня вартість 1 км у 2020 році склала 20,6 млн грн. Виходить, що цього року ремонт 1 км дешевший на 4,5 млн грн".

Нагадаємо, за даними КМІС, майже 90% українців відзначають важливість державних інвестицій у розвиток інфраструктури.