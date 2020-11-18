Погода в Україні у грудні буде нестабільною. На початку місяця обіцяють плюсову температуру, однак вже з середини грудня вдарять морози.

Що кажуть синоптики

Грудень почнеться температури вище нуля – +2...+4 градуси. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До речі Якою буде погода взимку: прогнози синоптиків

Однак вже з 5 грудня стовпчики термометрів опустяться до заморозків. Власне, тоді прогнозують перший зимовий сніг з дощем.

Вже з 7 грудня в Україні вдарять морози. Температура повітря становитиме -5 градусів. Також синоптики попереджають про значні опади. До речі, найбільший покрив снігу прогнозують приблизно 15 грудня. Щоправда, після цього в Україні потеплішає – до +5.

Середня нічна температура в першій половині грудня становитиме +9...+11 градусів, у другій – +10...+13.

Яка буде погода на свята

На День святого Миколая обіцяють сніг та морози до -8. Ймовірно, сніг зможе трішки полежати на вулицях, адже погода буде морозною до 28 грудня.

Однак перед самим Новим Роком прогнозують відлигу та рясні дощі.

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