Від швидкості Інтернету, незалежно від того, це домашній кабельний чи бездротова Wi-Fi мережа, залежить наш комфорт і продуктивність. Тому обираючи інтернет-провайдера, ми завжди дивимося на швидкість, яку він здатен забезпечити.

Для отримання оптимальної інтернет-швидкості варто простежити за тим, щоб у вас були свіжі драйвери на ПК, особливо для мережевої карти. Також краще не залишати багато програм, які активно використовують Інтернет, працювати паралельно. Подібні процеси суттєво зменшують канал передачі даних, відповідно швидкість Інтернету може миттєво впасти. Відчутно впливає на канал і безліч відкритих вкладок у браузері.

Дізнатись швидкість Інтернету та моніторити її можна безпосередньо на сайті вашого провайдера або за допомогою спеціальних сервісів. Для того, аби дізнатись швидкість Інтернету, варто лише зайти на відповідний ресурс та натиснути кнопку "почати".

Високошвидкісний Інтернет від Мережі Ланет

Якщо ви прагнете отримати по-справжньому швидкісний Інтернет, варто обирати надійного провайдера, який протягом багатьох років забезпечує якісне з'єднання для мільйонів абонентів. Мережа Ланет – компанія, яка з року в рік входить у ТОП-7 найкращих операторів країни та незмінно залишається лідером гігабітного Інтернету на ринку України. Інтернет-провайдер гарантує не лише високу швидкість, але й приємні ціни, якісний сервіс та великий вибір інтернет-тарифів.

Мережа Ланет – беззаперечний лідер швидкості Інтернету на українському ринку. Перевірка швидкості Інтернету серед провайдерів демонструє, що саме Ланет має найкращі результати. Швидкість завантаження складає до 74,39 Мбіт/с і 79,17 Мбіт/с, а швидкість затримки одна з найнижчих – 18,28 мс.

Обираючи Мережу Ланет, окрім швидкого та безперебійного Інтернету, ви отримаєте:

оперативне підключення;

просте керування через Особистий кабінет;

цілодобову технічну підтримку;

високу якість сигналу та стабільну швидкість з'єднання й передачі даних;

необмежений трафік та можливість одночасного підключення великої кількості гаджетів без втрати показників швидкості.

Гігабітний Інтернет

Мережа Ланет пропонує своїм абонентам скористатись новітньою технологією – гігабтіним Інтернетом. Швидкість Інтернету – до 1 Гбіт/c.

З гігабітним Інтернетом ви забудете про дискомфорт та повільну швидкість завантаження файлів. Натомість ви отримуєте можливість насолоджуватись кінофільмами у якості 4К, завантажувати великі за розміром файли за лічені хвилини чи грати в онлайн-ігри без затримок.

Для користування необхідно мати мережеву карту, що підтримує 1 Гбіт/с, гігабітний комутатор або роутер та SSD-диск. Наші спеціалісти максимально швидко впораються з підключенням, яке відбудеться через гігабітний порт комутаційного обладнання кабелем необхідного стандарту. І після цього ви – щасливий власник гігабітного Інтернету з коротким часом з'єднання та стабільним доступом до глобальної мережі.

Замовити послуги провайдера можна, звернувшись за телефоном (044) 500-03-03, на пошту info@lanet.ua або за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 95.