Наступним етапом оборонної реформи в Україні стане переведення управлінських процесів у Збройних силах на нову доктринальну базу. З цим мають справитись до 2022 року.

Новий етап стосується системи управління у ЗСУ

Про це міністр оборони України Андрій Таран розповів під час зустрічі по відеозв'язку з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою. Плани урядовець назвав амбіційними, інформує пресслужба відомства.

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Задля реалізації цього етапу реформи знадобиться спецпідготовка фахівців.

У ЗСУ має бути запроваджений новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах, а також відбутись зміна військової культури,

– мовиться у повідомленні Міноборони.

Канада запропонувала новий проєкт щодо України

Таран наголосив, що Канада активно підтримує вдосконалення оборонної сфери до стандартів НАТО в Україні. Зокрема, була імплементована угода про співпрацю в сфері інституційної оборонної реформи. Також Канада представила проєкт PROTECT. Його мета – посилення інституційних можливостей та інвестиції в людські ресурси.

Це важливо! Реформування ЗСУ до стандартів Північноатлантичного Альянсу розпочалось ще у 2015 році.