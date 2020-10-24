Який президент найбільше сприяв ремонту доріг: опитування українців
Українці почали краще сприймати проблему доріг в Україні. Зокрема, 76% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту. Водночас 23% українців мають протилежну думку.
Результатами опитування опублікувала Соціологічна група "Рейтинг". Найбільше українців побачили покращення стану доріг міжобласного сполучення – таких 67%.
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Порівнюючи усіх президентів України, громадяни розділились з думками, хто більше докладав зусиль до ремонту доріг:
- 41% вважає, що це Володимир Зеленський;
- 15% – Петро Порошенко;
- 11% – Віктор Янукович;
- 8% – Леонід Кучма;
- 3% – Віктор Ющенко;
- 2% – Леонід Кравчук.
Українці вважають, що найбільше сприяє ремонту доріг Зеленський / Фото скриншот з відео
Ще 17% українців не змогли визначитися з відповіддю.
46% українців вважають, що найбільша заслуга у цьому місцевої влади. Ще 29% впевнені, що це заслуга президента. Лише 3% переконані, що сил доклав прем'єр-міністр, а 2% – Верховна Рада.
Більшість вважає, що ремонту доріг сприяє місцева влада / Фото скриншот з відео