Українці почали краще сприймати проблему доріг в Україні. Зокрема, 76% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту. Водночас 23% українців мають протилежну думку.

Результатами опитування опублікувала Соціологічна група "Рейтинг". Найбільше українців побачили покращення стану доріг міжобласного сполучення – таких 67%.

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Порівнюючи усіх президентів України, громадяни розділились з думками, хто більше докладав зусиль до ремонту доріг:

41% вважає, що це Володимир Зеленський;

15% – Петро Порошенко;

11% – Віктор Янукович;

8% – Леонід Кучма;

3% – Віктор Ющенко;

2% – Леонід Кравчук.



Українці вважають, що найбільше сприяє ремонту доріг Зеленський / Фото скриншот з відео

Ще 17% українців не змогли визначитися з відповіддю.

46% українців вважають, що найбільша заслуга у цьому місцевої влади. Ще 29% впевнені, що це заслуга президента. Лише 3% переконані, що сил доклав прем'єр-міністр, а 2% – Верховна Рада.



Більшість вважає, що ремонту доріг сприяє місцева влада / Фото скриншот з відео

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