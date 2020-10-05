Президенту Зеленському доповіли про ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у червоній зоні. Главу держави запевнили, що карантинні обмеження дають позитивний результат.

Кількість хворих у червоних зонах зменшується

Кількість інфікувань у населених пунктах з червоної зони поступово зменшуються. Про це мовиться на сайті Офісу Президента.

До теми Полтава відмовилась посилювати карантин, попри помаранчеву зону: деталі

Натомість главу держави непокоїть забезпечення пацієнтів з коронавірусом киснем у лікарнях.

Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета – понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями,

– наголосив Зеленський.

Ще одна проблема в Україні під час пандемії – завантаженість лабораторій.

Які міста опинились у червоній зоні?

З 5 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування. У червоній зоні опинились два міста –

Там заборонено: робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. З 5 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування. У червоній зоні опинились два міста – Канів та Тернопіль Там заборонено:



Адаптивний карантин: обмеження / Інфографіка 24 каналу