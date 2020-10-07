За останні 8 місяців зросла кількість росіян, які хотіли би закрити державний кордон з Україною. Таку думку поділяють на 4% більше опитуваних, ніж раніше.

Ще у січні 2020 року 26% опитаних росіян хотіли б закрити кордон з Україною. Про це свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

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Про закриття кордонів

Наразі ж закриття кордону підтримують 30% опитаних. А от кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39%.

Про незалежність країн

Водночас 16% росіян хочуть об'єднання в одну державу. Серед українців відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії (у порівнянні з вереснем 2019 і лютим 2020 року), залишився на рівні у 90%. Відзначається, що цей показник практично не змінюється з 2014 року.



Яких відносин з РФ хочуть українці / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про соціологічне дослідження