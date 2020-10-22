Який регіон України найдовше боротиметься з коронавірусом: прогноз
У Держпродспоживслужбі вважають, що Київ може останнім з українських регіонів вийти з пандемії коронавірусу. Причини цього очевидні – це найбільше місто в Україні, де найвища захворюваність на COVID-19.
Свій прогноз щодо того, який регіон найдовше боротиметься з пандемією коронавірусу, озвучив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан у коментарі 24 каналу.
Зверніть увагу Актуальна інформація про коронавірус у Києві
Він підкреслив, що Київ є містом-мільйонником. У місті діє велика кількість організованих колективів, зокрема трудових. Також столиця є і великим транспортним вузлом, через який проходить значна частина шляхів.
Місто Київ буде лідером й останнім вийде з епідемії. Робота проводиться і на державному, і на міському рівнях,
– розповів Олег Рубан.
"Є досвід пандемічного грипу, який вперше було зареєстровано у жовтні 2009 року. Тоді столиця першою увійшла в епідемію та останньою виходила", – зауважив голова Держпродспоживслужби.
Коротко про коронавірус у Києві:
- Нині саме столиця є "лідером" в Україні за поширенням COVID-19, хоча й не сильно поступається Харківській області.
- За увесь час пандемії там захворіли 32 тисячі 500 людей. Лише за останню добу там підтвердили 631 новий випадок.
- Від початку пандемії через коронавірус померли 642 киян. Втім 11 тисяч 304 людей вже перехворіли. Станом на 22 жовтня в столиці 20 тисяч 554 активні випадки хвороби.
Повний коментар Олега Рубана: дивіться відео 24 каналу