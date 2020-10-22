У Держпродспоживслужбі вважають, що Київ може останнім з українських регіонів вийти з пандемії коронавірусу. Причини цього очевидні – це найбільше місто в Україні, де найвища захворюваність на COVID-19.

Свій прогноз щодо того, який регіон найдовше боротиметься з пандемією коронавірусу, озвучив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Олег Рубан у коментарі 24 каналу.

Зверніть увагу Актуальна інформація про коронавірус у Києві

Він підкреслив, що Київ є містом-мільйонником. У місті діє велика кількість організованих колективів, зокрема трудових. Також столиця є і великим транспортним вузлом, через який проходить значна частина шляхів.

Місто Київ буде лідером й останнім вийде з епідемії. Робота проводиться і на державному, і на міському рівнях,

– розповів Олег Рубан.

"Є досвід пандемічного грипу, який вперше було зареєстровано у жовтні 2009 року. Тоді столиця першою увійшла в епідемію та останньою виходила", – зауважив голова Держпродспоживслужби.

Коротко про коронавірус у Києві:

Нині саме столиця є "лідером" в Україні за поширенням COVID-19, хоча й не сильно поступається Харківській області.

За увесь час пандемії там захворіли 32 тисячі 500 людей. Лише за останню добу там підтвердили 631 новий випадок.

Від початку пандемії через коронавірус померли 642 киян. Втім 11 тисяч 304 людей вже перехворіли. Станом на 22 жовтня в столиці 20 тисяч 554 активні випадки хвороби.

Повний коментар Олега Рубана: дивіться відео 24 каналу