Минув вже рік, відколи НАБУ оприлюднило плівки з кабінету очільника Окружного адмінсуду Павла Вовка. У якому стані зараз справа скандального судді – читайте далі.

Важливим поштовхом у справі стало підписання підозр суддям ОАСК. Про це Артем Ситник розповів у спецефірі до Дня боротьби з корупцією на 24 каналі.

Варте уваги Ситник відповів, чи залишається працювати в НАБУ: Сподіваюсь, це ще буде довго

Він підкреслив, що підписав їх тодішній заступник генпрокурорки Андрій Любович. Згодом посадовець повідомив, що його посаду скоротили.

Як наголосив Ситник, у справі вже були проведені негласні слідчі дії, їм надана оцінка. Є низка підозрюваних, їм обирають запобіжні заходи. Деякі з цих людей оголошені в розшук.

Є, звичайно, певний супротив. Але і справа не проста. Справа триває і суддя Вовк, звичайно, про неї знає,

– запевнив Ситник.

Детальніше про проблеми у справі

В.о. керівника САП Максим Грищук зауважив, що були проблеми щодо визначення підслідності у цій справі. Оскільки сторона захисту підійшла до питання "не зовсім у процесуальний спосіб".

"Вони оскаржили дії НАБУ у Печерський суд. Відкрийте Кримінальний кодекс і подивіться, хто здійснює судовий контроль за справами НАБУ. Це Антикорупційний суд", – пояснив він.

Довідка. Суддя Печерського суду Сергій Вовк ще в серпні 2020 року зобов'язав забрати справу ОАСК у НАБУ. А генпрокурорка Венедіктова легітимізувала незаконне рішення.



Детальніше про це – читайте за посиланням.

Грищук додав, що до схожих дій вдалися й у справі Бахматюка. Печерський райсуд зобов'язав її закрити, проте справедливість вдалося відносити, адже згодом ВАКС скасував це рішення.

"Аналогічна ситуація і тут (у справі Вовка – 24 канал). Просто проблема полягає в тому, що апеляційна палата ВАКС досі не може отримати матеріали", – розповів він.

Крім цього, Ситник зазначив, що рішення Печерського суду виконати неможливо. Адже справи, про яку в ньому мовиться, зараз взагалі не існує, її об'єднали з іншою.

Справа судді Вовка: основне

Очільника Окружного адмінсуду Києва та 6 його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Детективи НАБУ стверджують, що представники Феміди виносили неправомірні рішення в своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.

Раніше Антикорупційне бюро подало їх у розшук. Оскільки ті систематично не з'являються на допити.

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