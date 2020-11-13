На повторному голосуванні у другому турі місцевих виборів явка буде значно нижчою, аніж була у першому. Громадська мережа ОПОРА пов’язує це з погіршенням епідеміологічної ситуації та карантином.

Офіційна статистика щодо COVID-19 в Україні значно погіршилася і це негативно відобразиться на явці виборців. Про це на брифінгу 13 листопада заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська, повідомляє 24 канал.

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Явка на повторне голосування буде значно нижчою в порівнянні з 25 жовтня. І на це є об’єктивні обставини – майже на 40% збільшилися показники захворюваності,

– сказала Айвазовська.

Скільки грошей кандидати вже витратили на агітацію

Спостерігачі ОПОРИ відслідковували передчасні агітаційні кампанії кандидатів, які б могли пройти у другий тур виборів. За попередніми підрахунками, лише на агітацію у соціальних мережах вони витратили щонайменше 144 тисячі доларів. Айвазовська припускає, що скоріше за все, ці дані не потраплять в офіційні звіти виборчих фондів.

Як кандидати проводять агітацію зараз і чи є порушення

Спостерігачі ОПОРИ не зафіксували публічних агітаційних заходів у підтримку того чи іншого кандидата. В основному передвиборча агітація зараз проводиться в інтернеті.

Також мережа не виявила багато порушень виборчого законодавства кандидатами. В ОПОРІ вважають, що це пов’язано з коротким терміном кампанії та відсутністю публічних заходів.