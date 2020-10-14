Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів про своє бачення ЗСУ у недалекій перспективі. Він розповів, яка повинна бути українська армія майбутнього.

Про це він повідомив "РБК-Україна". І наголосив, що саме має змінитись у ЗСУ.

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Олександр Завітневич розповів, якою він бачить армію майбутнього України. Зокрема, є головні умови:

оснащеність сучасним озброєнням;

готувати українських військових мають кращі інструктори.

Крім цього, він вважає, що Збройні сили України мають це "армія, яка не повинна бути радянською".

Вона не повинна бути надвеликою, але повинна бути оснащена сучасним озброєнням і навчена кращими вчителями,

– підкреслив Завітневич.

Також, у ЗСУ повинні відмовитися від радянських і пострадянських практик, які ще залишилися. Зокрема треба провести переозброєння. Але реалізація цього точно займе не один рік.

Проблеми ЗСУ

Як зазначив Завітневич зараз в ЗСУ є декілька головних проблем. Зокрема, він виокремив проблеми з соцзахистом і підготовкою військових, зокрема з реабілітацією та забезпеченням житлом.

Важливо. Як він також зазначив, в проєкт бюджету-2021 закладено 6% на безпеку й оборону. Однак виникає питання щодо ефективності використання цих коштів.