Повний локдаун в Україні можуть запровадити, якщо буде 30 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу. Це показує наявне співвідношення хворих та госпіталізованих.

Повний карантин буде необхідний саме при локдауні медичної системи. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер".

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Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин,

– наголосив Стеанов.

За словами очільника МОЗ, якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, то при 30 тисячах хворих на добу, будуть проблеми. Зокрема, велике навантаження на медсистему.

Що говорили про запровадження локдауну раніше

Зауважимо, раніше політики стверджували, що локдаун запровадять і при 9,5 тисячах хворих, і при 15 тисячах. За словами Степанова, цього ще не зробили, адже кількість ліжок збільшується.

До слова, за добу 19 листопада, в Україні зафіксували черговий невтішний рекорд – понад 14,5 тисячі нових хворих на коронавірус.

Зверніть увагу! Раніше уряд скасував адаптивний карантин, повернувши загальнонаціональний. Крім цього, запровадили карантин вихідного дня.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу